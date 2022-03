Ações russas listadas em Londres afundam 98% em duas semanas

O valor dos recibos de depósito de empresas russas listadas no Reino Unido evapora à medida que sanções entram em vigor.

O índice Dow Jones Rússia GDR, que acompanha as empresas russas negociadas em Londres, caiu 98% em duas semanas. A queda eliminou US$ 572 bilhões do valor de mercado de 23 ações, incluindo Gazprom, Sberbank da Rússia e Rosneft, segundo cálculos da Bloomberg.

O indicador Dow Jones Rússia GDR, que acompanha 11 das maiores empresas russas listadas em Londres, chegou a cair mais de 80% na quarta-feira, acumulando perda de 98% desde 16 de fevereiro.

Os recibos de depósitos do Sberbank recuaram 99% esta semana, enquanto a Gazprom cedeu 98% e a produtora de aço Severstal, quase 100%. A Rosneft Oil caiu 79% e a Lukoil afundou 99%.

A Europa está lidando com negócios do Sberbank na região, já que as sanções desencadeadas pela invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin provocaram uma corrida aos seus depósitos locais. Enquanto isso, as empresas de energia europeias se distanciam da Gazprom, com a Shell e a italiana Eni encerrando joint ventures.

Como o banco central russo tomou a medida incomum de fechar as negociações da bolsa de Moscou, o movimento das empresas russas listadas em outros lugares é uma indicação de como as ações locais podem reagir às sanções quando as transações forem retomadas.

O fechamento da bolsa de Moscou por três dias é o mais longo por circunstâncias extraordinárias desde outubro de 1998, de acordo com a bolsa.

A forte venda de ativos russos listados no exterior pode continuar, e o operador do índices de ações Stoxx planeja retirar 61 companhias russas de seus índices em 18 de março. O MSCI analisa planos semelhantes.