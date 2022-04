Ações nos EUA podem sofrer novas correções, diz gestor

Não se deixe enganar pela reação rápida do mercado de ações às notícias. É apenas o começo do primeiro período realmente difícil em anos, que castigará os investidores passivos que antes pensavam que a única direção dos preços era para cima.

Essa é a visão de James Abate, cujo Centre American Select Equity Fund superou 97% de seus pares nos últimos três anos, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Ele diz que as ações nos EUA estão perdendo valor devido ao aumento das taxas de juros e à angústia geopolítica. Um resultado possível, na sua visão: um mercado de ações que vai de lado por um ano ou mais, oscilando entre períodos de ganhos e perdas.

“O mercado ainda está tendo que digerir uma transição de um ambiente desinflacionário, com taxas de juros baixas e prêmios de baixo risco”, Abate, 56, disse em entrevista. “Se você é um operador de tendência (momentum trader) ou um investidor passivo, será um período de frustração máxima.”

Depois de atingir o pico do ano logo no primeiro dia de negociação, o S&P 500 chegou a cair até 13%, marcando um dos períodos mais longos da última década em que o mercado cai sem voltar a um novo recorde. A última vez que o índice passou mais de um ano sem atingir um novo pico foi durante a crise do petróleo de 2015-2016.

O fundo de US$ 300 milhões da Abate teve um retorno de 13% este ano, em parte graças a uma posição de hedge que assumiu no final do ano passado por meio de opções de venda no Nasdaq 100. Após lucrar com essas posições em janeiro, o fundo evitou novos hedges.

O desempenho se destaca em um ano em que muitos fundos geridos ativamente tem lutado para navegar a turbulência do mercado.

Para Abate, determinar um múltiplo adequado para a relação entre preço e lucro no mercado está ficando complicado. Com os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subindo, o rendimento de lucros (earnings yield) do S&P 500 viu seu prêmio encolher para o menor em quase um ano.

No entanto, quando ajustadas pelas expectativas de inflação, as ações ainda parecem relativamente baratas.

Mesmo assim, isso não significa que as ações devam subir. Em meio a todos os ventos contrários macroeconômicos, os investidores provavelmente estão relutantes em pagar mais por ações como costumavam fazer.

E a 20 vezes os lucros previstos, o S&P 500 ainda está sendo negociado a um múltiplo que antes da pandemia era maior do que em qualquer outro momento desde a era das “pontocom”.