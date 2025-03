Ações no Japão ensaiam crescimento depois das compras de Buffett

As ações de algumas das maiores empresas do Japão ensaiam uma subida nesta terça-feira depois que a Berkshire Hathaway Inc, do bilionário Warren Buffett, aumentou sua participação em companhias do país.

Papéis de Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp. e Sumitomo Corp. subiram mais de 4% depois que os registros no Ministério das Finanças do Japão mostraram que a participação média da Berkshire em todas as ações aumentou em pouco mais de um ponto percentual - para 9,3%

De acordo com a Bloomberg, os investidores estavam especulando sobre o próximo movimento de Warren Buffett desde que sua carta anual aos acionistas disse que a Berkshire está procurando aumentar sua participação em negócios no Japão "ao longo do tempo".

Sinais dos índices

Um indicador no Topix caiu mais de 20% desde o pico em julho passado, isso até que a carta foi divulgada em fevereiro, e também à medida que os lucros das principais empresas desaceleraram devido aos preços mais baixos das commodities.

O indicador ganhou 7% desde então em comparação com 0,4% para o índice de referência. Buffett indicou que as próprias operadoras de negociação concordaram em relaxar "moderadamente" um teto anterior de 10% em participações de fundos.

A Berkshire vendeu em outubro seu maior título em ienes desde sua emissão de estreia, em 2019, e tem sido uma emissora recorrente na moeda japonesa. Sua captação de recursos está sendo observada de perto por investidores porque Buffett usou fundos em ienes levantados no mercado de títulos para comprar participações em empresas japonesas, de acordo com a Bloomberg.