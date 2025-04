Ações europeias e asiáticas sobem após Trump sugerir isenção em tarifas de automóveis

As ações na Europa e na Ásia subiram nesta terça-feira, 15, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionar a possibilidade de alterações nas tarifas sobre automóveis, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA se estabilizaram após a recuperação registrada no dia anterior, após o histórico colapso da semana passada.

Trump afirmou na segunda-feira que está considerando modificar as tarifas de 25% impostas às importações de automóveis e peças de automóveis de países como México, Canadá e outros.

Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI para ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subiu 1%. O Nikkei do Japão avançou 0,8%, com ações de empresas automotivas, como Toyota e a fabricante de peças automotivas Denso, entre os maiores ganhadores.

Quando começam a surgir isenções para setores específicos, isso ajuda os mercados a verem as tarifas como algo que pode não ser necessariamente universal e que esses setores podem, na verdade, ser aliviados, afirmou Illiana Jain, economista do Westpac.

Apesar da alta, os analistas permanecem cautelosos, já que a incerteza sobre as políticas comerciais de Trump, com suas constantes idas e vindas sobre as tarifas, continua a pesar sobre os mercados e sobre a perspectiva econômica global.

Os futuros das ações dos EUA oscilaram entre perdas e ganhos, registrando uma leve alta após o avanço de segunda-feira em Wall Street, que marcou a segunda alta diária consecutiva pela primeira vez desde que Trump anunciou seu plano de tarifas recíprocas em 2 de abril. Os futuros do Nasdaq subiram 0,4%, e os futuros do S&P 500 avançaram 0,3%.