Ações do Airbnb sobem 14% e caminham para seu melhor dia desde o IPO em 2020

As ações do Airbnb operavam em alta de 14% nesta sexta-feira, 14, após a empresa divulgar um lucro no quarto trimestre acima do esperado. Com isso, o papel caminha para seu melhor dia desde a abertura de capital em dezembro de 2020.

No quarto trimestre de 2024, o Airbnb registrou lucro líquido de US$ 461 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 349 milhões do quarto trimestre de 2022. O lucro ajustado chegou a US$ 765 milhões, um aumento de 4% na comparação anual.

A empresa registrou lucro de 73 centavos por ação, com receita de US$ 2,48 bilhões, superando as projeções do mercado. A expectativa dos analistas da LSEG era de um lucro de 58 centavos por ação e receita de US$ 2,42 bilhões. A receita do Airbnb cresceu 12% na comparação anual. Desde o início do ano, as ações acumulam alta de 22%.

"O Airbnb é uma empresa fundamentalmente mais forte hoje do que era há vários anos", afirmou a empresa em carta aos acionistas. A companhia destacou que seguirá expandindo seu serviço principal, acelerando o crescimento global e lançando novas ofertas ao longo dos próximos anos.

O valor bruto das reservas, métrica que inclui ganhos dos anfitriões, impostos e taxas, atingiu US$ 17,6 bilhões, superando a previsão de US$ 17,2 bilhões . A empresa também reportou um total de 111 milhões de noites e experiências reservadas, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior .

Airbnb planeja investir até US$ 250 milhões em novos negócios

Durante conferência com investidores, a diretora financeira, Ellie Mertz, anunciou que a empresa investirá entre US$ 200 milhões e US$ 250 milhões para expandir novas áreas de negócios. O anúncio oficial dessas iniciativas está previsto para maio.

O CEO, Brian Chesky, afirmou que a empresa busca transformar o Airbnb em uma plataforma integrada para todas as necessidades de viagem e moradia, similar ao modelo da Amazon. "Cada novo negócio pode levar de três a cinco anos para ganhar escala, mas deve fortalecer nossa atividade principal", disse. Segundo ele, "um grande negócio pode gerar US$ 1 bilhão em receita" , e a empresa pretende lançar um ou dois novos serviços por ano nos próximos cinco anos.

Apesar dos resultados positivos, a projeção de receita para o primeiro trimestre de 2024 ficou abaixo das expectativas do mercado, entre US$ 2,23 bilhões e US$ 2,27 bilhões, enquanto a LSEG previa US$ 2,3 bilhões. O Airbnb atribuiu o impacto à sazonalidade, já que a Páscoa e o ano bissexto favoreceram o mesmo período em 2023.

A empresa também comentou sua atuação em resposta aos incêndios florestais que atingiram Los Angeles no mês passado. A organização sem fins lucrativos Airbnb.org ofereceu abrigo para mais de 19 mil pessoas e 2.300 animais de estimação , recebendo US$ 27 milhões em doações – dos quais US$ 18 milhões vieram dos próprios fundadores da empresa.

*Com agências internacionais