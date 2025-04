Ações de tecnologia operam em forte queda, Tesla cai 10% com Trump mantendo tarifas

As ações do setor de tecnologia caíram pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira, 7, dando continuidade à forte venda de ações observada na semana passada, após o presidente Donald Trump reafirmar seu compromisso com as tarifas globais e o cenário de instabilidade nos mercados internacionais se intensificar.

A Tesla lidera as perdas entre as "Sete Magníficas" do setor, com uma queda de 10%, seguida pela Nvidia, que recuou 7%.

A Apple, que perdeu mais de US$ 533 bilhões em valor de mercado nos últimos dois dias da semana passada, também foi severamente impactada, caindo mais de 6%. Já Meta Platforms e Amazon tiveram perdas superiores a 3% cada, enquanto Microsoft e Alphabet caíram mais de 1%.

O setor de tecnologia está se recuperando de uma semana devastadora. As ações das Seven Magnificent perderam coletivamente mais de US$ 1,8 trilhão em valor de mercado durante uma venda de ações de dois dias, enquanto o Nasdaq Composite registrou sua pior semana desde o início da pandemia e entrou oficialmente em território de mercado em baixa.