Ações de software subiram 12% em uma semana, mas Wall Street vê recuperação sem sustento

A volta das ações de tecnologia ao radar dos investidores pode ser mais curta do que parece após o último trimestre ficar conhecido como "SaaSpocalypse", quando as empresas de software como serviço (SaaS) registraram forte queda nos Estados Unidos (EUA).

Os papéis chegaram a disparar na semana passada, com um alívio geopolítico da guerra no Irã, mas analistas do Bank of America (BofA) e da corretora Piper Sandler veem que os fundamentos técnicos do setor ainda não sustentam uma recuperação consistente.

O ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, conhecido pela sigla IGV e usado para medir os movimentos do segmento, avançou mais de 12% em apenas uma semana. Apesar disso, o fundo acumula queda de 19% desde janeiro, segundo dados divulgados pelo Business Insider.

Pessimismo ou otimismo?

Uma onda de pessimismo tinha tomado conta do mercado em relação às empresas de software no início do ano, alimentada pelo temor de que ferramentas de inteligência artificial (IA) pudessem substituir negócios. No fim de fevereiro, a guerra no Irã também piorou o apetite por risco.

No entanto, o cessar-fogo temporário entre Washington e Teerã impulsionou o rali da semana passada, em um movimento classificado como "bottom finishing" para o BofA, ou seja, quando investidores apostam que o pior já passou para ações que caíram muito antes.

Só que a onda de queda das ações mal começou e já "pode ter terminado", na visão dos estrategistas. "Uma maré crescente pode ajudar a levantar os nomes de software, mas a confirmação de um fundo e a estabilidade macro nas próximas semanas são críticas."

Meses de recuperação

Os analistas da Piper Sandler classificaram a alta como um movimento técnico típico de mercados que caíram demais e, naturalmente, recuam para níveis mais equilibrados, sem que isso represente necessariamente uma virada estrutural: "ainda há meses de dano técnico a reparar".

"Molhe os pés se quiser, mas reconheça que eles enfrentam uma longa batalha de volta aos topos." Piper Sandler

Diante do cenário, o BofA optou por uma estratégia de seleção de ativos. A instituição apontou que Oracle, Microsoft e Palo Alto Networks apresentam gráficos "mais construtivos", indicando configurações de preço mais favoráveis do que a média do setor.

O contexto mais amplo também joga a favor, ao menos no curto prazo, com o índice Nasdaq atingindo recordes históricos na semana passada. Para o Bank of America, esse ambiente pode "reiniciar" o setor de software, mas a palavra final ainda não foi dada, disseram os analistas.