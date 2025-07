Ações de Singapura batem máxima histórica; Europa e futuros dos EUA operam em alta

As principais bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 2. O índice mais amplo de ações da região, o MSCI para a Ásia-Pacífico (exceto Japão) teve uma sessão volátil e terminou com leve alta de 0,1%.

O destaque do dia na região foram as ações de Singapura, que atingiram uma máxima histórica após o banco UBS elevar a recomendação de compra dos ativos do país.

“O mercado oferece um refúgio em meio à incerteza geopolítica em curso, respaldado por uma moeda estável, dividendos generosos e uma perspectiva de resultados consistente”, disse Tan Min Lan, chefe do escritório de investimentos para a região da Ásia e do Pacífico na UBS Global Wealth Management.

Os investidores asiáticos digerem os últimos comentários feitos pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sobre a política de juros dos Estados Unidos. Na terça-feira, Powell reiterou que o Fed irá esperar para ver os efeitos das tarifas na inflação antes de agir. Ele afirmou ainda que o banco central já teria cortado as taxas de juros se não fosse pela política tarifária da presidência.

A aproximação do fim do prazo de 9 de julho fixado pelo presidente Donald Trump para a aplicação de tarifas retaliatórias sobre os parceiros comerciais também pesou sobre as negociações. No Japão, o Nikkei 225 cedeu 0,5%, enquanto o Topix caiu 0,21%.

Na Coreia do Sul, o Kospi teve queda de 0,47% e o Kosdaq recuou 0,19%. O movimento veio após a divulgação de que a principal taxa de inflação do país subiu 2,2% em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas dos economistas.

Na China, o CSI 300, que reúne as principais empresas das bolsas de Shenzhen e Xangai, fechou praticamente estável. O Hang Seng, de Hong Kong, por outro lado, teve alta de 0,73%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou o dia com alta de 0,66%.

Europa e EUA

Na Europa, os principais mercados acionários abriram em alta nesta quarta-feira. O índice europeu Stoxx 600 avançava 0,35% logo após a abertura. O alemão DAX também subia 0,3% nos primeiros minutos de negociação. Os papéis de mineradoras e bancos lideravam os ganhos iniciais, com altas setoriais de cerca de 1,2%.

No começo da manhã, as ações das fabricantes de turbinas eólicas dinamarquesas Vestas e Orsted subiram 8,4% e 5%, respectivamente. A alta é impulsionada pelo avanço da tramitação do pacote fiscal dos Estados Unidos, conhecido como "One Big Beautiful Bill Act".

Analistas do Citi afirmaram que a versão do projeto de lei que passou no Senado na terça-feira "fornece um alívio significativo para o setor eólico" após uma versão anterior menos favorável.

O amplo pacote fiscal, que deve adicionar US$ 3,3 trilhões à dívida pública americana, cortar impostos e reduzir programas de assistência social, avançou após uma aprovação apertada no Senado e segue para a Câmara.

Nos Estados Unidos, os futuros de Wall Street operam em leve alta após o fechamento misto na véspera. Por volta das 5h50 (horário de Brasília), o S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones Futures avançavam por volta de 0,1%.