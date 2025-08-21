Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ações de empresa caem 12% após mudança polêmica no logo

Plano de US$ 700 milhões inclui reformas nos restaurantes e atualização do menu

Clientes demostraram insatisfação com a mudança na identidade visual de Cracker Barrel

Clientes demostraram insatisfação com a mudança na identidade visual de Cracker Barrel

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17h37.

As ações da Cracker Barrel (CBRL) caíram mais de 12% nas negociações desta quinta-feira, 21, após a rede de restaurantes - com culinária e decoração inspirados na cultura e gastronomia do Sul dos Estados Unidos - revelar um novo logotipo, que remove o barril e o homem icônicos da marca, presentes desde 1977.

A mudança faz parte de uma transformação de US$ 700 milhões, que inclui reformas em restaurantes, novos comerciais de TV, menus atualizados e alimentos sazonais.

Transformação da marca e reação dos clientes

O logotipo anterior tinha o barril, considerado central na identidade da Cracker Barrel. A empresa afirmou que o objeto representava "essencialmente o bebedouro da época". A atualização mantém a paleta de cores, mas altera elementos reconhecíveis, o que gerou reação mista entre os clientes mais fiéis.

Alguns usuários de redes sociais demonstraram descontentamento, afirmando que a mudança prejudica a essência da marca. Entre os críticos, figuram também conservadores e personalidades públicas, como o Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

 

@rroach18What have they done to Cracker Barrel?😔

♬ original sound - Ryan Roach

Além do logotipo, mais de 660 restaurantes estão passando por reformas internas, incluindo a remoção de decoração country e a iluminação mais clara dos ambientes, afastando-se do estilo tradicional com madeira escura. Alguns vídeos relevando essas mudanças viralizaram no TikTok, mostrando insatisfação de parte dos clientes.

A CEO Julie Felss Masino afirmou que a remodelação visa recuperar relevância e atrair novos clientes. Ela garantiu à ABC News que o feedback tem sido "extremamente positivo", apesar das críticas nas redes sociais.

Além da mudança visual, a Cracker Barrel enfrenta outros desafios operacionais, incluindo um impacto de US$ 5 milhões em tarifas devido à importação de produtos para suas lojas de varejo. Mesmo assim, a receita e as vendas nas mesmas lojas apresentaram crescimento modesto, alinhado ao desempenho de outras redes de restaurantes casuais.

Acompanhe tudo sobre:RestaurantesAçõesLogotipos

Mais de Invest

Dólar fecha em alta de olho em simpósio de Jackson Hole

Nubank troca de CEO no México: Armando Herrera assume comando de operação estratégica

BB já caiu 17% este ano na bolsa. Mas o Safra alerta: ainda não está barato

Investidor de 'A Grande Aposta' muda estratégia e aposta na alta de ações dos EUA

Mais na Exame

Negócios

Gigante do varejo americana vive crise – mas novo CEO aposta nesta estratégia para voltar a crescer

Future of Money

Filho de Donald Trump diz que 'não há dúvidas' de que bitcoin vai valer US$ 1 milhão

Mercados

Dólar fecha em alta de olho em simpósio de Jackson Hole

Inteligência Artificial

Estudo do Google sobre uso de água da IA Gemini é considerado enganoso por especialistas