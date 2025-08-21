Ações de empresa caem 12% após mudança polêmica no logo

As ações da Cracker Barrel (CBRL) caíram mais de 12% nas negociações desta quinta-feira, 21, após a rede de restaurantes - com culinária e decoração inspirados na cultura e gastronomia do Sul dos Estados Unidos - revelar um novo logotipo, que remove o barril e o homem icônicos da marca, presentes desde 1977.

A mudança faz parte de uma transformação de US$ 700 milhões, que inclui reformas em restaurantes, novos comerciais de TV, menus atualizados e alimentos sazonais.

Transformação da marca e reação dos clientes

O logotipo anterior tinha o barril, considerado central na identidade da Cracker Barrel. A empresa afirmou que o objeto representava "essencialmente o bebedouro da época". A atualização mantém a paleta de cores, mas altera elementos reconhecíveis, o que gerou reação mista entre os clientes mais fiéis.

Alguns usuários de redes sociais demonstraram descontentamento, afirmando que a mudança prejudica a essência da marca. Entre os críticos, figuram também conservadores e personalidades públicas, como o Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Além do logotipo, mais de 660 restaurantes estão passando por reformas internas, incluindo a remoção de decoração country e a iluminação mais clara dos ambientes, afastando-se do estilo tradicional com madeira escura. Alguns vídeos relevando essas mudanças viralizaram no TikTok, mostrando insatisfação de parte dos clientes.

A CEO Julie Felss Masino afirmou que a remodelação visa recuperar relevância e atrair novos clientes. Ela garantiu à ABC News que o feedback tem sido "extremamente positivo", apesar das críticas nas redes sociais.

Além da mudança visual, a Cracker Barrel enfrenta outros desafios operacionais, incluindo um impacto de US$ 5 milhões em tarifas devido à importação de produtos para suas lojas de varejo. Mesmo assim, a receita e as vendas nas mesmas lojas apresentaram crescimento modesto, alinhado ao desempenho de outras redes de restaurantes casuais.