Bolsas operam sem direção com investidores de olho em cessar-fogo entre Irã e Israel e sinais do Fed

Os mercados internacionais operam sem direção definida nesta quarta-feira, 25, com investidores ainda digerindo os desdobramentos da trégua entre Irã e Israel e atentos a novos sinais do Federal Reserve (Fed), nos Estados Unidos.

Na Ásia, as bolsas fecharam com desempenho misto. O índice Nikkei, do Japão, avançou 0,39%, enquanto o Topix encerrou o dia estável. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,15%, mas o índice de pequenas empresas Kosdaq recuou 0,34%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou praticamente estável.

Entre os destaques positivos da região, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,22%, enquanto o CSI 300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,44%. O desempenho foi impulsionado pela expectativa de manutenção do cessar-fogo mediado por Donald Trump.

Setor de defesa avança na Europa

Na Europa, os mercados operam no campo positivo, com os investidores de olho na cúpula da Otan, que ocorre em Haia, na Holanda.

As ações do setor de defesa lideram os ganhos, após a notícia de que quase todos os 32 membros da aliança concordaram em elevar os gastos militares para 5% do PIB. O índice Stoxx Europe Aerospace and Defense subia cerca de 1,2% pela manhã e acumula valorização próxima de 50% no ano.

Entre os destaques estão os papéis da britânica Babcock International, com alta de 12%, da italiana Avio, que subia 2,5%, e da alemã Renk, que registrava valorização de 2% no começo da manhã.

Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o Stoxx 600 operava próximo da estabilidade, com leve queda de 0,03%. O CAC 40, da França, subia 0,05%, o DAX, da Alemanha, caía 0,17%, e o FTSE 100, do Reino Unido, avançava 0,08%.

Futuros de Wall Street

Em Nova York, os índices futuros indicam uma abertura estável. Os futuros do S&P 500 subiam 0,04%, enquanto os do Nasdaq 100 avançavam 0,11%. Já os do Dow Jones oscilavam com leve alta de 0,01%.

Na véspera, os principais índices registraram forte alta, com o Nasdaq 100 encerrando o pregão em máxima histórica, em meio à queda do petróleo e ao alívio com a trégua no Oriente Médio.

No radar dos investidores, além da continuidade da trégua entre Israel e Irã, estão novos sinais do Fed sobre o rumo dos juros. Powell fala hoje diante do Comitê Bancário do Senado americano, após afirmar na véspera que o banco central deve manter a política atual até que haja mais clareza sobre os impactos das tarifas comerciais na inflação.

Também está prevista para hoje a divulgação dos dados de vendas de novas moradias nos EUA, que devem ajudar o mercado a calibrar suas expectativas sobre o consumo e a economia.