Ações de cannabis avançam após Trump divulgar vídeo sobre uso medicinal do CBD para idosos

Publicação do presidente dos EUA reaquece expectativas de mudança regulatória e estimula papéis de empresas do setor

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14h50.

As ações de empresas de cannabis registraram forte alta nesta segunda-feira, 29, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em sua conta no Truth Social um vídeo que destaca possíveis benefícios do canabidiol (CBD) para a saúde de idosos.

O material, produzido pelo grupo The Commonwealth Project, defende a inclusão da maconha medicinal na cobertura do programa federal de saúde Medicare.

Logo após a abertura da bolsa de Nova York, os papéis da Tilray Brands dispararam 36%. A canadense Canopy Growth subiu 13% e a Cronos Group avançou 14%.

O movimento ocorre semanas após Trump declarar que seu governo avalia reclassificar a maconha a nível federal, o que poderia reduzir restrições fiscais e ampliar o mercado de produtos derivados.

Debate regulatório e impacto no mercado

O vídeo compartilhado no último domingo, 28, cita estudos sobre potenciais efeitos do CBD, como alívio de dor e estresse, melhora do sono e desaceleração de doenças degenerativas. O material também pede que médicos sejam treinados sobre o sistema endocanabinoide e que o Medicare passe a cobrir o uso medicinal do composto.

Atualmente, cerca de 40 estados norte-americanos permitem a cannabis para fins medicinais, mas a substância permanece na Lista I de controle federal, a mais restritiva. A reclassificação para a Lista III, em estudo pelo governo, facilitaria deduções fiscais e reduziria barreiras para empresas do setor.

A discussão ocorre enquanto alguns legisladores buscam endurecer as regras. No Kentucky, o senador Mitch McConnell propôs limitar derivados de cânhamo com níveis de tetrahidrocanabinol (THC).

Na Califórnia, um projeto que restringe a venda de produtos de cânhamo intoxicantes aguarda a assinatura do governador Gavin Newsom, conforme destacou o Financial Times.

O avanço das ações reflete a expectativa de que uma eventual mudança regulatória possa reaquecer o mercado de canabidiol nos Estados Unidos, após um período de queda dos preços e incertezas políticas.

