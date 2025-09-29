Ações de cannabis avançam após Trump divulgar vídeo sobre uso medicinal do CBD para idosos

As ações de empresas de cannabis registraram forte alta nesta segunda-feira, 29, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em sua conta no Truth Social um vídeo que destaca possíveis benefícios do canabidiol (CBD) para a saúde de idosos.

O material, produzido pelo grupo The Commonwealth Project, defende a inclusão da maconha medicinal na cobertura do programa federal de saúde Medicare.

Logo após a abertura da bolsa de Nova York, os papéis da Tilray Brands dispararam 36%. A canadense Canopy Growth subiu 13% e a Cronos Group avançou 14%.

O movimento ocorre semanas após Trump declarar que seu governo avalia reclassificar a maconha a nível federal, o que poderia reduzir restrições fiscais e ampliar o mercado de produtos derivados.

Debate regulatório e impacto no mercado

O vídeo compartilhado no último domingo, 28, cita estudos sobre potenciais efeitos do CBD, como alívio de dor e estresse, melhora do sono e desaceleração de doenças degenerativas. O material também pede que médicos sejam treinados sobre o sistema endocanabinoide e que o Medicare passe a cobrir o uso medicinal do composto.

Atualmente, cerca de 40 estados norte-americanos permitem a cannabis para fins medicinais, mas a substância permanece na Lista I de controle federal, a mais restritiva. A reclassificação para a Lista III, em estudo pelo governo, facilitaria deduções fiscais e reduziria barreiras para empresas do setor.

A discussão ocorre enquanto alguns legisladores buscam endurecer as regras. No Kentucky, o senador Mitch McConnell propôs limitar derivados de cânhamo com níveis de tetrahidrocanabinol (THC).

Na Califórnia, um projeto que restringe a venda de produtos de cânhamo intoxicantes aguarda a assinatura do governador Gavin Newsom, conforme destacou o Financial Times.

O avanço das ações reflete a expectativa de que uma eventual mudança regulatória possa reaquecer o mercado de canabidiol nos Estados Unidos, após um período de queda dos preços e incertezas políticas.