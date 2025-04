Ações das gigantes da tecnologia caem após anúncio de tarifas do Trump

As ações do mercado americano caíram no pós-mercado nesta quarta-feira, 2 de abril, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas abrangentes de pelo menos 10%, com valores mais altos para alguns países.

O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), que rastreia o índice S&P 500, perdeu cerca de 2% nas negociações após o horário de fechamento. O Invesco QQQ ETF, que corresponde ao índice Nasdaq-100, caiu 3,3%, enquanto o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) recuou 1%.

As ações de empresas com grande volume de importações foram severamente impactadas. A Nike perdeu 6%, e a General Motors caiu 3%.

As ações da Nvidia e da Tesla, que já vinham sofrendo com os receios relacionados às tarifas, continuaram a cair, cada uma registrando perdas de aproximadamente 3%.

Além disso, as ações das big techs também apresentaram desvalorização: a Apple (AAPL34) recuou 2,77%, a Tesla (TSLA34) perdeu 2,83%, a Nvidia (NVDC34) teve uma queda de 2% e a Amazon (AMZN) caiu 2,32%. A escalada da guerra comercial, impulsionada pelas novas tarifas dos EUA, gerou aversão ao risco, com investidores retirando-se de ativos mais voláteis.

Economistas alertaram que essas tarifas podem pressionar os custos de produção, gerar inflação e ter impactos globais. O pronunciamento de Trump, que reforçou sua política "America First", também envolveu a imposição de tarifas protecionistas e a redefinição do apoio dos EUA à Ucrânia, ampliando ainda mais a incerteza no mercado.