Ações da Warner caem 9% após empresa relatar baixa contábil de US$ 9,1 bilhões

As ações da Warner Bros. Discovery caíram 9% na quarta-feira no aftermarket após o gigante de mídia relatar uma baixa contábil de US$ 9,1 bilhões em suas redes de TV e não atingir as estimativas de analistas sobre a receita, segundo a CNBC.

A expectativa era de receitas na ordem de US$ 10,07 bilhões, mas o registrado foi de US$ 9,7 bilhões, queda de 6%. Os canais tradicionais continuam a ver uma queda na audiência enquanto as receitas publicitárias se direcionam mais para o streaming.

“Embora eu certamente não despreze a magnitude desse prejuízo, acredito que seja igualmente importante reconhecer que o outro lado disso reflete a mudança de valor em todos os modelos de negócios”, disse o CFO Gunnar Wiedenfels na teleconferência de resultados de quarta-feira, acrescentando que a empresa está se concentrando no crescimento dos estúdios e unidades de streaming.

Ele disse que o balanço da Warner Bros. Discovery carrega uma quantidade significativa de ágio decorrente de fusões e aquisições, ou seja, a combinação da Warner Bros. e Discovery em 2022.

“É justo dizer que mesmo dois anos atrás as avaliações de mercado e as condições eram bem diferentes do que são hoje, e esse prejuízo reconhece isso e alinha melhor nossos valores contábeis com nossa perspectiva futura”, disse o CEO David Zaslav na teleconferência de quarta-feira

Os executivos destacaram a missão contínua da Warner Bros. Discovery de pagar dívidas, muitas das quais decorrem da fusão de 2022. Durante o segundo trimestre, a empresa pagou US$ 1,8 bilhão em débitos. Em 30 de junho, tinha US$ 41,4 bilhões em dívida bruta e US$ 3,6 bilhões em dinheiro em caixa.

A empresa também citou as incertezas em torno de futuras renovações de direitos esportivos, incluindo a NBA. A Warner Bros. Discovery processou a liga de basquete dos EUA em julho, buscando invocar à força seus direitos em um pacote de jogos destinados ao Prime Video da Amazon como parte do novo acordo de direitos de mídia da NBA.

A receita das redes de TV da Warner Bros. Discovery — um portfólio que inclui TBS, TNT, Discovery e TLC — caiu 8%, para US$ 5,27 bilhões durante o segundo trimestre, com queda na receita de distribuição e publicidade no segmento.

Max teve crescimento

O negócio de streaming da empresa, centrado na plataforma Max, foi um ponto positivo. A empresa disse na quarta-feira que adicionou 3,6 milhões de assinantes durante o trimestre encerrado em 30 de junho, elevando seu número total de clientes globais para 103,3 milhões.

Zaslav também elogiou os pacotes de streaming que a Warner Bros. Discovery está formando — uma parceria de entretenimento com Disney+ e Hulu da Disney — e um pacote esportivo com ESPN e Fox da Disney, programado para ser lançado nesta segunda metade do ano nos EUA.

Ainda assim, a receita de streaming direto ao consumidor caiu 5% para US$ 2,57 bilhões, impulsionada pela queda de 70% na receita de conteúdo devido a um menor volume de acordos de licenciamento de terceiros. No entanto, a receita de publicidade para streaming aumentou 99%, disse a empresa, impulsionada pelo maior engajamento doméstico no Max e pelo crescimento de assinantes com anúncios. A receita global também aumentou 4% impulsionada pela publicidade.