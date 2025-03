Ações da Vivara sobem 5% após lucro de R$ 299 mi no 4º tri, alta de 91,9%

A Vivara apresentou resultados fortes em seu balanço financeiro do quarto trimestre de 2024, divulgado na última terça-feira, 18, após o fechamento do mercado.

A empresa teve um lucro líquido de R$ 299,4 milhões no período, o que representa um aumento de 91,9% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Na manhã desta quarta-feira, 19, as ações da companhia acumulavam alta de mais de 5%.

O bom desempenho reflete um crescimento nas vendas e a otimização de suas operações, consolidando o sucesso de suas estratégias de expansão.

No acumulado de 2024, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 653,4 milhões, um avanço de 71,4% sobre 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 657,5 milhões, com aumento de 37,1% em relação ao ano anterior, resultando em uma margem EBITDA ajustada de 25,5%, superior aos 21,9% do ano passado.

A margem líquida também teve melhora significativa, fechando 2024 em 21,7%, 4,8 pontos percentuais acima de 2023.

A receita líquida de 2024 foi de R$ 2,577 bilhões, com alta de 17,8% em comparação com o ano anterior. A receita bruta também apresentou crescimento de 17,3%, atingindo R$ 3,271 bilhões no ano.

Novas lojas

A expansão da rede de lojas foi um dos principais motores do crescimento da Vivara. A companhia inaugurou 72 novas unidades em 2024, sendo 9 lojas Vivara e 63 lojas Life. A estratégia de crescimento também se refletiu no bom desempenho das Same Store Sales (vendas nas mesmas lojas), que subiram 15,6% no ano, comparado a 7,1% em 2023.

A Vivara também deu um passo importante em sua estratégia de internacionalização ao abrir sua primeira loja fora do Brasil, na Cidade do Panamá, em outubro de 2024.

O crescimento da base de clientes também foi notável, com um aumento de 14,7%, atingindo a marca de 2 milhões de clientes ativos no ano.

Neste ano, a Vivara projeta continuar sua trajetória de crescimento com foco na expansão de lojas, com a abertura de 40 a 50 novas lojas previstas para 2025. A sólida base de clientes e o forte posicionamento da marca devem continuar a impulsionar os resultados financeiros da companhia.