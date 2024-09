Ações da US Steel caem 26% na bolsa com rumores de que Biden pode bloquear acordo com Nippon Steel

O negócio de US$ 14,9 bilhões entre a norte-americana US Steel e a japonesa Nippon Steel que formaria a terceira maior siderúrgica do mundo pode estar ameaçado. Nesta quarta-feira, 4, diversos veículos de mídia – entre eles Washington Post e Financial Times – noticiaram que Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, irá bloquear o acordo alegando razões de segurança nacional.

Em reação à notícia, as ações da US Steel operam em forte queda de 26% por volta das 16h.

A decisão de Biden, esperada para os próximos dias, vem em um momento de controvérsia política envolvendo o negócio. Símbolo da industrialização dos EUA, a US Steel foi fundada em 1901 no estado da Pensilvânia – um dos chamados swing states, estados que podem decidir a eleição presidencial do país. Donald Trump, candidato republicano, é contrário à venda da centenária empresa para estrangeiros. Kamala Harris, candidata democrata à presidência, tem ido pelo mesmo caminho.

Falando na Pensilvânia na segunda-feira, Harris disse que a icônica siderúrgica norte-americana deveria permanecer “de propriedade e operada por americanos”, intensificando a campanha pelos votos dos operários do estado. A eleição nos EUA será realizada no dia 5 de novembro.

O CEO da US Steel, David Burritt, alertou que o fim do acordo colocaria em risco “milhares de empregos sindicais bem remunerados”, segundo o Washington Posto. Burritt defendeu ainda que o colapso do negócio levantaria “sérias questões” sobre a probabilidade de a empresa permanecer sediada em Pittsburgh, segunda cidade mais populosa da Pensilvânia.