Ações da Toyota têm alta recorde com lucro acima do esperado e investimento em elétricos

As ações da Toyota atingiram alta recorde na manhã desta quarta-feira, 7, após o lucro da companhia exceder as expectativas de analistas na última terça-feira. A montadora também anunciou investimentos em uma fábrica de carros elétricos.

Suas ações subiam 4% na tarde do pregão japonês, depois de subirem até 7,3% para uma alta recorde na sessão da manhã, superando o avanço de 0,2% no índice Topix.

No terceiro trimestre de 2023, a Toyota teve lucro 87% maior do que no mesmo período do ano anterior, somando 1,358 trilhão de ienes (US$ 9,13 bilhões). O bom resultado fez com que a empresa elevasse sua previsão de lucro para o ano que termina em março em quase 9%, para 4,9 trilhões de ienes (US$ 33 bilhões).

A companhia também anunciou investimentos de US$ 1,3 bilhão em sua fábrica em Kentucky, nos Estados Unidos, para esforços de eletrificação, incluindo a montagem de um utilitário esportivo elétrico.

A Toyota está aproveitando a demanda vigorosa por carros híbridos, que representam um terço de suas vendas. "Achamos que o mercado está reconsiderando o potencial dos produtos híbridos, que são uma força da Toyota", escreveram analistas do Goldman Sachs em nota.

Os bons resultados dão alívio à empresa depois de uma das suas subsidiárias, a Daihatsu, ter suspendido embarques de carros em dezembro, após descoberta de manipulação em testes de segurança.

A Toyota parou de fabricar alguns modelos no mês passado depois da revelação de que alguns testes de motores a diesel também foram fraudados.

Apesar disso, as ações da montadora subiram 80% desde o início de 2023, em comparação com uma alta de 69% nas ações da Honda e um ganho de 47% nas ações da Nissan durante o mesmo período.