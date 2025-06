Ações da Tesla voltam a cair após Casa Branca negar ligação entre Trump e Musk

As ações da Tesla (TSLA) chegaram a subir 5% no pré-mercado desta sexta-feira, 6, impulsionadas pela notícia de que Elon Musk e Donald Trump estariam prestes a conversar, segundo apuração do jornal Politico. Mas os ganhos perderam força após um porta-voz da Casa Branca afirmar à Reuters que não havia planos para uma ligação entre os dois ainda nesta semana.

O movimento nos mercados veio após Musk sinalizar, em uma publicação na rede X, que estaria disposto a amenizar o clima com o presidente. Ele reagiu positivamente a comentários do investidor Bill Ackman, que propôs uma trégua entre os dois.

A tensão entre Musk e Trump teve reflexo direto na Tesla. Segundo a Reuters, a empresa perdeu mais de US$ 150 bilhões em valor de mercado na quarta-feira, em sua maior queda diária registrada. De acordo com dados da Ortex, investidores que apostaram na desvalorização das ações lucraram quase US$ 4 bilhões com o tombo, o segundo maior ganho em um único dia para esses operadores.

O conflito ganhou força depois que Musk criticou o projeto de Trump que pretende eliminar, até o fim de 2025, o incentivo federal de US$ 7,5 mil para veículos elétricos. Em resposta, Trump sugeriu rever contratos do governo com empresas do bilionário, como a SpaceX.

Para o analista Matthew Britzman, da Hargreaves Lansdown, que também é acionista da Tesla, um eventual recuo das partes pode beneficiar a empresa. "Pode ser um pouco otimista pensar que a relação entre eles volte ao que era, mas se o clima esfriar, já será uma grande melhora para a Tesla", afirmou.

Conflitos políticos podem prejudicar planos da Tesla

O confronto com Trump traz riscos para os negócios de Musk, especialmente em áreas reguladas pelo governo. O Departamento de Transportes dos EUA, por exemplo, será decisivo para aprovar os robotáxis da Tesla, que dispensam volante e pedais.

As ações da Tesla acumulam queda de 29,5% no ano, após um recuo de 14% apenas na quarta-feira. Apesar disso, os papéis continuam sendo negociados a 120 vezes o lucro estimado, patamar elevado em comparação com outras montadoras e até mesmo com empresas de tecnologia como a Nvidia. Desde julho do ano passado, quando Musk declarou apoio à candidatura de Trump, os papéis da Tesla vêm oscilando.

Segundo analistas ouvidos pela Reuters, a tendência é que o conflito não avance muito além das trocas públicas de críticas. "Essas ameaças dificilmente se concretizam", disse Fiona Cincotta, analista da City Index. "Não espero que isso vá além de alguns dias de guerra verbal."