Ações da Tesla caem após notícia de demissão em massa

As ações da Tesla caem mais de 4% no pré-mercado americano desta sexta-feira, 3, com investidores repercutindo a notícia da Reuters de que a empresa precisa demitir 10% de seus cerca de 100.000 funcionários.

O comunicado, segundo a agência, teria sido feito pelo próprio Elon Musk, CEO da companhia, em e-mail enviado a executivos na véspera.

Na mensagem obtida pela Reuters, Musk disse estar altamente pessimista ("super bad feeling", em inglês) sobre a economia e ordenou a suspensão de todos os processos de contratação.

Empregados da Tesla ainda teriam sido pressionados por Musk nesta semana para que retornassem ao trabalho presencial. "Se você não aparecer, vamos supor que você renunciou", afirmou o CEO em e-mail, ainda de acordo com a Reuters.

Preocupações sobre o cenário econômico também têm tirado o sono do mercado financeiro. Juros cada vez mais altos nos Estados Unidos e a inflação em patamares históricos têm aumentado o pessimismo de investidores quanto à capacidade das empresas continuarem crescendo no ritmo de anos anteriores.

As ações da Tesla acumulam mais de 35% de queda na bolsa. O índice Nasdaq, da bolsa em que a companhia é listada, caiu pouco mais de 20% no mesmo período.

