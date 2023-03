Ações da Petrobras sobem em pré-mercado de NY após balanço recorde de 2022

As ADRs da Petrobras (PETR4) são negociadas em alta de mais de 3% no pré-mercado de Nova York desta quinta-feira, 2, com investidores reagindo ao balanço divulgado pela empresa na noite passada.

A Petorbras registrou R$ 43,34 bilhões de lucro no quarto trimestre, acima do consenso de mercado da Refinitv, de R$ 37,61 bilhões. Com o resultado do último trimestre, a estatal fechou 2022 com lucro recorde de R$ 188,32 bilhões.

A companhia ainda anunciou R$ 35,8 bilhões em dividendos referentes ao trimestre. O valor é equivalente a R$ 2,746 dividido por ação. O pagamento será feito em duas parcelas iguais.

Retenção de dividendos para reserva

No entanto, a companhia pretende reter 0,498 por ação para a criação de uma reserva estatutária. O Conselho da Petrobras sugeriu ao governo, seu principal acionista, que a reserva seja escrita em lei.

criação da reserva faz parte de um desejo já antigo de seu atual CEO, Jean Paul Prates, em montar um fundo de estabilização de preços, para reduzir os efeitos da volatilidade do petróleo nos preços para o consumidor final.

Prates deverá contar mais detalhes sobre o resultado e os planos de criação da reserva em conversa com investidores nesta manhã. No período da tarde, o presidente da estatal fará uma coletiva de imprensa para esclarecer os pontos à sociedade.