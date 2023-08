Ações da Petrobras disparam na bolsa após empresa subir os preços de gasolina e diesel

As ações da Petrobras chegam a subir mais de 4% no pregão desta terça-feira, 15, após a empresa anunciar reajustes nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. A alta dos papéis, inclusive, é o que puxa a alta do principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa.

A gasolina A ficará mais cara em R$ 0,41 por litro, que passará a custar R$ 2,93. Considerando a mistura obrigatória de de Gasolina A e etanol anidro, a Petrobras receberá R$ 2,14 por litro vendido ao consumidor final.

O reajuste do diesel foi de R$ 0,78 por litro, que passará a ser vendido pela Petrobras por R$ 3,80. A empresa ganhará R$ 3,34 por litro de diesel vendido ao consumidor final, considerando a mistura obrigatória.

Por que a Petrobras subiu os preços do diesel e da gasolina?

O reajuste dos preços dos combustíveis ocorre em meio à recente valorização do preço do petróleo brent no exterior. A commodity acumula 17,4% de alta desde o fim de maio. A apreciação do petróleo foi utilizada pela Petrobras como justificativa para o reajuste de preços.

"A consolidação dos preços de petróleo em outro patamar, e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, torna necessário realizar ajustes de preços para ambos os combustíveis, dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras", afirmou a companhia em nota de esclarecimento sobre o reajuste de preços.