Ações da Nvidia voltam a cair com DeepSeek ainda levantando dúvidas sobre o futuro da IA

As ações da Nvidia voltaram a cair nesta quarta-feira, 29, aprofundando as perdas após a forte queda de 17% registrada no início da semana. A razão? Ainda há preocupação de investidores sobre o impacto da DeepSeek, startup chinesa que pode redefinir o mercado de inteligência artificial ao oferecer uma solução mais eficiente e acessível do que os chips mais recentes da Nvidia.

O papel da companhia recuava 4,81% em Nova York, às 14h45 (horário de Brasília), mesmo após a recuperação de quase 9% registrada na terça-feira. O movimento sugere que o mercado segue tentando entender o real impacto da DeepSeek e seu modelo de IA sobre os planos estratégicos da Nvidia e de outras big techs.

O gênio da eficiência saiu da garrafa?

A DeepSeek está chamando atenção por conseguir rodar modelos de IA avançados utilizando hardware mais antigo e, consequentemente, mais barato. Se a startup for bem-sucedida em escalar sua tecnologia, pode desestabilizar o modelo tradicional da Nvidia, que depende da venda de chips cada vez mais potentes e caros.

Como observou um analista do mercado ouvido pela Investing, "O gênio da eficiência saiu da garrafa — não há mais como voltar ao antigo modelo de 'apenas jogar mais GPUs no problema'." A possibilidade de treinar IA de ponta com um custo muito inferior ao praticado atualmente pode mudar a dinâmica do setor, tornando a inteligência artificial muito mais acessível.

O que dizem os grandes players

Companhias como a AWS, da Amazon, já estão testando a tecnologia da DeepSeek. Segundo o analista KC Rajkumar, da Lynx Equity Strategy, um post na comunidade da AWS na última noite revelou que a empresa está oferecendo instruções para implantação do DeepSeek-R1 no EC2 da Amazon. O modelo teria capacidade semelhante ao OpenAI o1, mas com um custo operacional inferior a 10%.

Outro ponto levantado por Rajkumar envolve a Microsoft e o futuro da arquitetura Blackwell, da Nvidia. Com a eficiência dos modelos da DeepSeek, a Microsoft poderia repensar sua dependência dos chips mais potentes da Nvidia, o que colocaria ainda mais pressão sobre a fabricante de semicondutores.

"A chegada da DeepSeek como uma força disruptiva está abalando os planos estratégicos e operacionais da MSFT. Se a IA puder ser treinada com hardware mais básico, o programa Blackwell pode estar com os dias contados?", questionou o analista.