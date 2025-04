Ações de Netflix e Disney caem após China anunciar redução na importação de filmes dos EUA

Na tarde desta quinta-feira, 10, as ações das principais empresas de entretenimento nos Estados Unidos, incluindo Netflix, Disney e Paramount, passam por queda significativa no mercado de ações.

A queda é atribuída, em partes, à decisão da China de reduzir o número de filmes importados dos EUA, em resposta às recentes tarifas impostas pelo governo de Donald Trump.

A Netflix (NFLX) registrou uma queda de 3,60% em suas ações, refletindo a reação ao cenário econômico e político atual.

A Disney (DIS) foi a mais afetada entre as três, com uma queda de 7,92% em suas ações. Já a Paramount Global (PARA) apresentou a menor queda, de apenas 1,12%.

A decisão da China sobre os filmes dos EUA

Essas quedas refletem um cenário desafiador para as empresas de streaming americanas, que enfrentam mudanças significativas no mercado de streaming e na política comercial internacional.

A guerra comercial entre os EUA e a China tem levado a uma perda significativa de valor de mercado no setor de mídia e entretenimento, com estimativas de perdas superiores a US$ 3,4 trilhões.

O impacto no desempenho das ações também se dá pelo controle rigoroso que o governo chinês mantém sobre seu mercado cinematográfico, priorizando a promoção de produções locais e restringindo o espaço para filmes estrangeiros.

A redução das importações de filmes pela China pode impactar negativamente suas receitas de longo prazo, especialmente se a tensão comercial persistir.