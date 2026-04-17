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Ações da Netflix despencam com saída do cofundador Reed Hastings

Queda ocorre mesmo com lucro elevado, impulsionado por ganho não recorrente

Netflix: ações caem após saída de Reed Hastings e divulgação de resultados trimestrais (Reprodução/Netflix)

Netflix: ações caem após saída de Reed Hastings e divulgação de resultados trimestrais (Reprodução/Netflix)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06h47.

As ações da Netflix chegaram a cair mais de 10,3% no pré-mercado nesta quinta-feira, 16, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre e o anúncio da saída do cofundador Reed Hastings do conselho de administração.

A queda ocorre mesmo com resultados financeiros acima das expectativas. A empresa registrou receita de US$ 12,25 bilhões, alta de 16%, e lucro líquido de US$ 5,28 bilhões no período.

Parte relevante desse resultado, porém, veio de um ganho não recorrente: a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões após desistir da aquisição da Warner Bros. Discovery.

No fechamento desta quinta-feira, 16, as ações do streaming já fecharam em queda de 9%.

Saída de Hastings pesa sobre ações

A decisão de Hastings de deixar o conselho em junho, para se dedicar a projetos filantrópicos, foi comunicada junto com o balanço e adicionou incerteza sobre a governança da companhia.

O executivo já havia se afastado da gestão operacional em 2023, quando transferiu o comando para os co-CEOs Greg Peters e Ted Sarandos.

Investidores reagiram à saída do fundador, que liderou a transformação da empresa de locadora de DVDs para uma das maiores plataformas globais de streaming.

Lucro alto, mas qualidade questionada

Apesar do lucro elevado, o mercado avaliou que o resultado foi inflado por fatores extraordinários. A taxa recebida pelo cancelamento do acordo com a Warner respondeu por parcela relevante do desempenho, reduzindo a percepção de crescimento orgânico.

A decisão de abandonar a disputa pela Warner, após oferta rival da Paramount, também reforçou dúvidas sobre a estratégia de expansão da companhia.

A Netflix enfrenta um ambiente mais competitivo, com pressão de rivais tradicionais e de plataformas digitais como YouTube e TikTok, que disputam o tempo de atenção dos usuários.

Como resposta, a empresa tem ampliado sua atuação em conteúdos ao vivo, podcasts em vídeo e inteligência artificial, além de focar na retenção de assinantes e na expansão da base global, que já soma cerca de 325 milhões de usuários.

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