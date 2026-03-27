Ações da Microsoft caem e têm pior trimestre em quase 20 anos; veja

Microsoft: empresa de software aposta fortemente na IA. (Divulgação/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 27 de março de 2026 às 10h12.
A Microsoft está a caminho de registrar o pior desempenho trimestral desde a crise financeira de 2008, pressionada por dúvidas do mercado sobre investimentos em inteligência artificial e pelo aumento da concorrência. As ações da empresa caem cerca de 24% no primeiro trimestre de 2026, no que pode ser o pior resultado desde o fim de 2008, quando os papéis recuaram 27%, segundo dados compilados pela Bloomberg.
O movimento negativo ocorre por uma combinação de fatores, com a empresa gastando mais dinheiro para expandir sua infraestrutura de IA. Mas o mercado se questiona: será que os valores vão se transformar em lucro?
Cresce, ainda, o receio de que novas empresas de IA passem a competir diretamente com produtos da Microsoft.
O gestor de portfólio da Janus Henderson Investors, Jonathan Cofsky, explicou à Bloomberg que há preocupação de que clientes mudem de fornecedor.
"Existe esse receio de que, em vez de pagar à Microsoft, veremos mais clientes indo diretamente para empresas de IA, o que pode atrapalhar o negócio principal ou, pelo menos, pressionar preços e margens", detalhou.
A Microsoft está, também, exigindo mais investimentos do que antes. "A Microsoft se tornou muito mais intensiva em capital. Precisamos ter mais confiança de que o crescimento do software não vai desacelerar."
A expectativa é que os gastos cheguem a US$ 146 bilhões no ano fiscal de 2026, ante US$ 88 bilhões no ano anterior, com previsão de continuar subindo nos anos seguintes.
Com a queda recente, as ações passaram a ser negociadas por menos de 20 vezes o lucro esperado para os próximos 12 meses — o nível mais baixo desde 2016. Isso indica que o mercado está mais cauteloso com o futuro da empresa.
A divisão de computação em nuvem Azure cresceu, mas em ritmo mais lento. Já o Copilot, principal produto de IA da empresa, enfrenta dificuldades para ganhar adesão entre usuários até o momento.
"O potencial de alta do Azure está limitado enquanto a empresa tenta consertar o Copilot e seus próprios modelos. E isso não se resolve em apenas um trimestre", disse o analista da Melius Research, Ben Reitzes.
Apesar das preocupações no curto prazo, a maioria dos analistas ainda vê potencial. Dos 67 especialistas acompanhados pela Bloomberg, 63 recomendam compra das ações.
Caso do analista do Bank of America (BofA), Tal Liani, o qual pontuou que a companhia deve manter um crescimento consistente ao longo dos próximos anos, apoiado justamente pela nuvem e pela IA.
Já gestor de portfólio da Allspring Global Investments, Jake Seltz, avalia que o momento atual pode representar uma oportunidade para investidores mais pacientes.
"Acho que a ação tem muito valor no longo prazo. A estratégia de IA da empresa deve se provar correta, e acredito que ela está, em grande parte, protegida dos maiores riscos de disrupção", relatou Seltz.
O cenário mostra uma empresa em transição, que aposta na IA, mas precisa convencer o mercado de que esses investimentos vão gerar retorno, analisaram os estrategistas.