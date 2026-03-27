Ações da Microsoft caem e têm pior trimestre em quase 20 anos; veja

A Microsoft está a caminho de registrar o pior desempenho trimestral desde a crise financeira de 2008, pressionada por dúvidas do mercado sobre investimentos em inteligência artificial e pelo aumento da concorrência. As ações da empresa caem cerca de 24% no primeiro trimestre de 2026, no que pode ser o pior resultado desde o fim de 2008, quando os papéis recuaram 27%, segundo dados compilados pela Bloomberg.

O movimento negativo ocorre por uma combinação de fatores, com a empresa gastando mais dinheiro para expandir sua infraestrutura de IA. Mas o mercado se questiona: será que os valores vão se transformar em lucro?

Cresce, ainda, o receio de que novas empresas de IA passem a competir diretamente com produtos da Microsoft.

O gestor de portfólio da Janus Henderson Investors, Jonathan Cofsky, explicou à Bloomberg que há preocupação de que clientes mudem de fornecedor.

"Existe esse receio de que, em vez de pagar à Microsoft, veremos mais clientes indo diretamente para empresas de IA, o que pode atrapalhar o negócio principal ou, pelo menos, pressionar preços e margens", detalhou.

A Microsoft está, também, exigindo mais investimentos do que antes. "A Microsoft se tornou muito mais intensiva em capital. Precisamos ter mais confiança de que o crescimento do software não vai desacelerar."

A expectativa é que os gastos cheguem a US$ 146 bilhões no ano fiscal de 2026, ante US$ 88 bilhões no ano anterior, com previsão de continuar subindo nos anos seguintes.

Ações mais baratas, mas com incertezas

Com a queda recente, as ações passaram a ser negociadas por menos de 20 vezes o lucro esperado para os próximos 12 meses — o nível mais baixo desde 2016. Isso indica que o mercado está mais cauteloso com o futuro da empresa.

A divisão de computação em nuvem Azure cresceu, mas em ritmo mais lento. Já o Copilot, principal produto de IA da empresa, enfrenta dificuldades para ganhar adesão entre usuários até o momento.

"O potencial de alta do Azure está limitado enquanto a empresa tenta consertar o Copilot e seus próprios modelos. E isso não se resolve em apenas um trimestre", disse o analista da Melius Research, Ben Reitzes.

Apesar das preocupações no curto prazo, a maioria dos analistas ainda vê potencial. Dos 67 especialistas acompanhados pela Bloomberg, 63 recomendam compra das ações.

Caso do analista do Bank of America (BofA), Tal Liani, o qual pontuou que a companhia deve manter um crescimento consistente ao longo dos próximos anos, apoiado justamente pela nuvem e pela IA.

Já gestor de portfólio da Allspring Global Investments, Jake Seltz, avalia que o momento atual pode representar uma oportunidade para investidores mais pacientes.

"Acho que a ação tem muito valor no longo prazo. A estratégia de IA da empresa deve se provar correta, e acredito que ela está, em grande parte, protegida dos maiores riscos de disrupção", relatou Seltz.

"Essas preocupações estão criando uma oportunidade, especialmente para quem pode esperar." Jake Seltz, gestor de portfólio da Allspring Global Investments

O cenário mostra uma empresa em transição, que aposta na IA, mas precisa convencer o mercado de que esses investimentos vão gerar retorno, analisaram os estrategistas.