Ações da Micron já subiram quase 80% no ano; tecnologia para IA anima investidores

Resultados trimestrais podem acelerar ainda mais a alta das ações da empresa, segundo especialistas

Mercado de data centers e IA impulsiona alta das ações da Micron (Jakub Porzycki/Getty Images)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 21h40.

As ações da Micron Technology Inc. registraram o maior avanço em quatro meses após analistas destacarem o potencial de crescimento da fabricante de chips no mercado de data centers, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de inteligência artificial.

Nesta quinta-feira, 11, os papéis subiram 7,5%, chegando a US$ 150,57. No acumulado do ano, a alta é de de 79%, tornando a Micron a ação com melhor desempenho no Índice de Semicondutores da Bolsa de Valores da Filadélfia.

Depois disso, o analista Christopher Danely, do Citigroup Inc., elevou a meta de preço da Micron de US$ 150 para US$ 175, afirmando que a empresa deve superar as estimativas de consenso quando divulgar os resultados do terceiro trimestre em 23 de setembro.

Segundo Danely, a demanda por chips de memória está superando a capacidade de produção, sobretudo na divisão de data centers, que representa mais da metade da receita da empresa.

Impacto da IA

A empresa, sediada em Boise, Idaho, se concentra na produção de memória do tipo essencial para computação em IA. Essa tecnologia tem impulsionado as vendas e consolidado a Micron como uma das favoritas dos investidores ligados a IA em Wall Street, de acordo com a Bloomberg, embora os resultados do trimestre anterior não tenham alcançado o crescimento esperado por alguns investidores.

