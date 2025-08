Ações da Meituan caem após venda de papéis pela investidora Prosus

Na última quinta-feira, 31, as ações da Meituan abriram com queda superior a 4%, atingindo o menor valor intradiário das últimas duas semanas. No meio do pregão na bolsa de Hong Kong, os papéis eram negociados a HK$ 122,5, representando um recuo de 3,85%.

No acumulado de 2025, a empresa já perdeu quase 20% de seu valor de mercado, que atualmente é estimado em HK$ 748,5 bilhões.

Motivo da queda: venda silenciosa de ações pela Prosus

O movimento de queda no valor das ações da Meituan ocorre após a Prosus vender, de maneira silenciosa, cerca de US$ 250 milhões em ações da Meituan nas duas semanas anteriores, segundo fontes locais.

A Prosus, uma subsidiária da Naspers e uma das maiores investidoras em tecnologia do mundo, pretende utilizar os recursos da venda para fortalecer outras marcas de comércio eletrônico de seu portfólio. A expectativa é que as vendas continuem nas próximas semanas.

Posição da Prosus e impacto no mercado

Até o momento, a Prosus ainda mantém 257,5 milhões de ações da Meituan, avaliadas em cerca de US$ 4,2 bilhões, o que equivale a menos de 5% do capital da companhia chinesa.

O movimento causou uma pressão negativa sobre o valor das ações da Meituan, refletindo no impacto geral sobre o mercado.

Meituan expande seus investimentos no Brasil e no Oriente Médio

Recentemente, a Meituan anunciou um investimento de US$ 1 bilhão para expandir sua marca de entregas Keeta no Brasil, um mercado atualmente dominado pelo iFood, também investido pela Prosus.

Além disso, a chegada da Meituan ao Oriente Médio coloca pressão sobre a Talabat, plataforma dos Emirados Árabes Unidos controlada pela Delivery Hero SE, outro ativo da carteira da Prosus.

Posicionamento da Prosus

Fahd Beg, diretor de investimentos da Prosus, afirmou que a empresa não comentaria diretamente sobre o caso. “Nossa prioridade é o ecossistema que queremos ajudar a construir. Em alguns casos, fazemos vendas para financiar esse ecossistema”, declarou Beg.

Meituan permanece em silêncio sobre a venda

Até o momento, a Meituan não se pronunciou oficialmente sobre a venda de ações pela Prosus ou os impactos que isso teve sobre o desempenho de suas ações.