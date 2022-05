Ações da Marfrig disparam após Molina aumentar participação na companhia para 50%

As ações da Marfrig (MRFG3) saltam mais de 5% na bolsa na tarde desta terça-feira, 31, após o empresário e fundador do frigorífico, Marcos Molina, anunciar aumento de sua participação na empresa.

A MMS, holding, por meio da qual Molina e a esposa controlam a Marfrig, acaba de romper a barreira dos 50% de participação no frigorífico – os controladores da Marfrig já detinham 49,72% dos papéis da empresa, e agora possuem 50,04%.

As ações da Marfrig vem sendo penalizadas após o anúncio de aquisição da BRF. Em maio, os papéis caem mais de 14% e estão entre as maiores quedas do Ibovespa. Após a compra de Molina, no entanto, as ações voltaram a ganhar força.