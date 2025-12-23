Ações da Innospace caem 28% após foguete explodir em 1º voo comercial no Brasil

Nesta segunda-feira, 22, o que seria o primeiro lançamento orbital em solo brasileiro, em Alcântara (MA), falhou durante o voo e explodiu, pouco menos de dois minutos após a decolagem.

O acidente fez as ações da startup-coreana de lançamento de satélites Innospace despencaram hoje, caindo mais de 28%.

Os papéis são listados na Kosdaq, bolsa de valores na Coreia do Sul focada em empresas inovadoras do setor de tecnologia. Dias antes do lançamento, a ação da Innospace teve alta de 65%.

A Operação Spaceward, conduzida pela Innospace em parceria com a Força Aérea Brasileira, teve o lançamento do foguete Hanbit-Nano adiado algumas vezes — de 17 para 19 e depois 22 de dezembro — por problemas na preparação e condições do tempo.

O foguete decolou às 22h13, atingiu a velocidade do som e passou pelo ponto de maior pressão aerodinâmica, quando uma anomalia no veículo o fez colidir com o solo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da FAB foi enviada para analisar os destroços e a área da colisão, disse a força aérea em um comunicado.

Em março de 2023, a Innospace lançou seu veículo de teste HANBIT-TLV na mesma base para verificar o desempenho de seu motor de foguete híbrido de 150kN, segundo a Reuters.

Leia a nota da FAB na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta segunda-feira (22/12), no contexto da Operação Spaceward, o foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, foi lançado às 22h13 (horário de Brasília) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA).

Na ocasião, após a saída da plataforma, o veículo iniciou sua trajetória vertical conforme previsto. No entanto, houve uma anomalia no veículo que o fez colidir com o solo.

Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial.

As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação.

Demais informações serão divulgadas oportunamente, à medida que as avaliações avancem.

Veja o vídeo da explosão do foguete