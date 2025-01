Ações da IBM têm maior alta em 24 anos após forte desempenho financeiro

As ações da empresa de tecnologia americana IBM tiveram alta de 13% na última quinta-feira, 30, após a divulgação de bons resultados no quarto trimestre de 2024.

O desempenho diário é o melhor já registrado pela empresa desde 20 de julho de 2000, quando os papéis também tiveram alta de cerca de 13%.

A divisão de software da empresa tem se beneficiado do crescimento do mercado de inteligência artificial e da crescente demanda pelo seu sistema operacional Red Hat Linux.

No balanço, a IBM divulgou que teve um crescimento de 1% na sua receita total, enquanto a sua unidade de software avançou 10% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Com uma receita de US$ 17,55 bilhões, a empresa informou que teve um lucro ajustado de US$ 3,92 por ação, superando as projeções de analistas.

"Encerramos o ano com um crescimento de dois dígitos na receita de software no quarto trimestre, impulsionado pela aceleração do Red Hat", afirmou o CEO Arvind Krishna, acrescentando que a empresa investiu US$ 5 bilhões em novas contratações para sua área de IA generativa.

Depois da publicação do balanço, o Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra, sob a justificativa que o desempenho do setor de software deve favorecer o plano de recuperação da empresa.

Já o JPMorgan manteve a recomendação neutra, mas afirmou que o banco está “encorajado” pela força da divisão de software da companhia.

As ações da IBM acumulam alta de 16% no ano.