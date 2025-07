Ações da Hermès recuam após relatório indicar que preço estaria 'esticado'

As ações da Hermès caíram mais de 4,5% nesta quarta-feira, registrando a maior desvalorização desde maio, após analistas destacarem que a avaliação da empresa pode estar “esticada".

A queda ocorreu mesmo após a companhia divulgar resultados acima das expectativas no segundo trimestre, com lucro de 3,91 bilhões de euros (US$ 4,51 bilhões) no período.

O desempenho positivo, no entanto, foi ofuscado por preocupações do mercado em relação ao prêmio de valorização da empresa frente a um cenário global de desaceleração no setor de bens de luxo. Segundo relatório do Citigroup, o preço das ações estaria exagerado, especialmente diante de um ambiente menos favorável ao consumo de itens de alto padrão.

Antes do pregão, os papéis da Hermès acumulavam alta no ano, enquanto concorrentes como a LVMH apresentavam queda de mais de 25%.

Estratégia de oferta limitada protege vendas

A Hermès tem mantido estabilidade mesmo em um contexto de retração no consumo de luxo. A empresa controla rigorosamente a produção e a oferta de seus produtos, mantendo itens de alta demanda, como as bolsas Birkin, em estoques limitados. A estratégia contrasta com as rivais LVMH e Kering — sendo que esta última registrou queda de 25% na receita da Gucci no segundo trimestre.

A Hermès registrou alta de 9% nas vendas trimestre, superando a projeção média dos analistas, de 8,9%.

A região da Ásia, incluindo a China, representa cerca de 45% da receita da Hermès. No segundo trimestre, as vendas nesse mercado cresceram 5,2%, superando as estimativas. Ainda assim, o CEO Axel Dumas afirmou durante teleconferência de resultados que o fluxo de consumidores nas lojas chinesas segue fraco, embora o valor médio das compras tenha aumentado.

Apesar das incertezas ligadas à desaceleração econômica global e às tensões comerciais, Dumas disse que a Hermès manterá suas perspectivas inalteradas para o restante do ano. O executivo também anunciou que a empresa adiará novos reajustes de preços nos Estados Unidos após a aplicação de tarifas de 15% sobre produtos europeus. Em maio, a empresa havia elevado os preços em cerca de 5% no país.

No acumulado do primeiro semestre, o lucro operacional recorrente da Hermès chegou a 3,33 bilhões de euros, acima das projeções do mercado. A recente venda de uma bolsa Birkin original por 8,58 milhões de euros (US$ 9,91 milhões) em leilão reforça o valor de marca que sustenta a estratégia da companhia.