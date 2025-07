Ações da GE Aerospace disparam para maior valor em 25 anos após 2º trimestre acima das expectativas

As ações da GE Aerospace atingiram os níveis mais altos em 25 anos nesta quinta-feira, 17, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre impulsionados pela forte demanda na área de motores comerciais, segundo reportagem do Market Watch.

A receita total subiu 21,2%, alcançando US$ 11,02 bilhões, muito acima do esperado de US$ 10,04 bilhões. Os pedidos totais cresceram 27%, chegando a US$ 14,2 bilhões. Na divisão de motores e serviços comerciais, a receita avançou 30,3%, ficando em US$ 7,99 bilhões, enquanto os pedidos subiram 27,7%, fechado a US$ 11,69 bilhões.

O lucro líquido subiu 60,2% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 2,03 bilhões. Já o lucro por ação ajustado foi de US$ 1,66, acima dos US$ 1,43 previstos pelos analistas, marcando o 11º trimestre consecutivo de resultados acima do esperado.

Resultados refletem o forte crescimento da empresa

Para 2025, a empresa elevou a previsão de lucro ajustado por ação para um intervalo entre US$ 5,60 e US$ 5,80, acima da projeção anterior, e ajustou a estimativa de crescimento da receita para “meados de dois dígitos”. O fluxo de caixa livre projetado também foi ampliado para entre US$ 6,5 bilhões e US$ 6,9 bilhões.

A previsão considera um custo de US$ 500 milhões relacionado a tarifas, que será compensado com corte de custos e aumento de preços.

O CEO Larry Culp reforçou o compromisso com o comércio livre e justo, sem tarifas, e elogiou o acordo comercial entre EUA e Reino Unido que eliminou tarifas no setor aeroespacial.

Segundo o Market Watch, a GE planeja retornar US$ 24 bilhões aos acionistas até 2026, 20% mais do que o previsto anteriormente, incluindo US$ 19 bilhões em recompras de ações.

No acumulado do ano até quarta-feira, 16, as ações da GE subiram 59,6%, enquanto o índice S&P 500 avançou 6,5%.