Ações da empresa de Donald Trump disparam quase 50% após estreia na Nasdaq

As ações da empresa de mídia social Trump Media, controlada pelo ex-presidente estadunidense Donald Trump, dispararam quase 50% na manhã desta terça-feira, 26, dia de estreia na Nasdaq sob o ticker DJT. Minutos depois da abertura do pregão, às 9h50, os papéis, que começaram cotados a US$ 40, valiam US$ 77,67.

Trump detém quase 60% na empresa que, pouco antes do início das negociações, estava avaliada com um valor de mercado de cerca de US$ 6,8 bilhões. Sendo assim, o republicano já pode ter aumentado sua fortuna em cerca de US$ 4 bilhões. Caso os ganhos iniciais dos papéis se mantenham, esse montante poderá aumentar significativamente.

A Trump Media assumiu o lugar da Digital World na Nasdaq, após acionistas da empresa aprovarem, na sexta-feira, 22, a fusão com a companhia de Trump. O acordo também injetou US$ 300 milhões na Truth Social, rede social controlada pela Trump Media, e permitiu que a plataforma, que estava sem caixa disponível, continuasse operando.

De janeiro a setembro do ano passado, antes da fusão, a empresa de Trump perdeu US$ 49 milhões, quando gerou apenas US$ 3,4 milhões em receitas e teve de pagar US$ 37,7 milhões em despesas com juros.

Trump tem pendência com a Justiça de Nova York

A fusão com a Digital Word e a entrada na bolsa de valores ocorre no momento em que Trump tinha até esta segunda-feira, 25, para pagar o valor de US$ 454 milhões (R$ 2,3 bilhões na cotação atual) ao Judiciário de Nova York, relativo a uma fiança de um caso de fraude civil na cidade. Ele conseguiu reduzir o valor devido para US$ 175 milhões e terá mais prazo para pagar.

Ontem, o ex-presidente compareceu ao tribunal de Nova York para a audiência sobre o processo criminal. Aos repórteres do local, Trump disse “o Truth Social está indo muito bem. Está quente como uma pistola e indo muito bem.”

Donald Trump foi condenado por inflar o valor de suas empresas para ter condições de empréstimo favoráveis e outros benefícios. O magnata, até então, afirmava que não tinha como desembolsar a quantia. O ex-presidente também está proibido por seis meses de vender quaisquer de suas ações ou usá-las como garantia para um empréstimo. No entanto, ele pode pedir ao conselho da empresa resultante da fusão que renuncie a essa regra em seu favor.

Truth Social

Lançado em fevereiro de 2022, o Truth Social foi criado um ano depois de Trump ter sido banido das principais plataformas sociais, incluindo Facebook e X, antigo Twitter, após a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA. Desde então, ele foi reintegrado em ambos, mas permaneceu no Truth Social.

A Trump Media não divulgou os números de usuários do Truth Social (o que deve mudar com a empresa sendo listada em bolsa). No entanto, uma pesquisa da empresa Similarweb estima que o Truth Social tinha cerca de 5 milhões de usuários ativos de dispositivos móveis e da web em fevereiro de 2024, muito abaixo dos mais de 2 bilhões do TikTok e dos 3 bilhões do Facebook.

