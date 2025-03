Ações da BYD disparam em Hong Kong após anúncio de carregamento ultrarrápido

As ações da BYD atingiram um novo recorde nesta terça-feira, 18, após a montadora chinesa anunciar uma tecnologia capaz de recarregar um carro elétrico em apenas cinco minutos – praticamente o mesmo tempo para encher o tanque de um carro à combustão.

Os papéis negociados em Hong Kong subiram 4,1%, fechando a HK$ 401,40 (US$ 51,66). No acumulado dos últimos doze meses, a alta já ultrapassa os 85%.

Somente neste ano, a alta é de 55% – na contramão da concorrente americana Tesla, que vem enfrentando um inferno astral e vê suas ações despencarem 42% na Nasdaq.

O fundador da BYD, Wang Chuanfu, afirmou que a nova tecnologia pode adicionar cerca de 470 km de autonomia a um veículo elétrico em apenas cinco minutos. "A solução definitiva é tornar o carregamento tão rápido quanto o abastecimento de um carro a gasolina", disse ele durante o evento de lançamento.

A BYD também anunciou que construirá mais de 4.000 estações de recarga adaptadas para essa nova tecnologia, garantindo infraestrutura para os motoristas que desejam usufruir do carregamento ultrarrápido. Os primeiros modelos a contar com essa inovação serão o Han L e o SUV Tang L, com preços iniciais abaixo de US$ 40 mil.

Outro diferencial da nova plataforma da BYD é o desempenho dos veículos. O sistema permitirá que os carros atinjam 100 km/h em apenas dois segundos, aumentando ainda mais a competitividade da marca no mercado global.

No mês passado, a companhia já havia surpreendido os investidores com o lançamento do God’s Eye, um sistema de direção autônoma avançada que será integrado gratuitamente em todos os novos modelos da marca.

Para Michael Dunne, CEO da consultoria Dunne Insights, a nova plataforma de carregamento tem o potencial de transformar os hábitos dos motoristas. "Poucos donos de veículos elétricos recarregam seus carros de zero a 100%. Normalmente, eles apenas completam a carga, como fazemos com nossos celulares. O 'carregamento em 5 minutos' pode mudar esse comportamento", afirmou em entrevista à CNBC.

Concorrência sob pressão

Com esse avanço, a BYD sai na frente na competição com Tesla e Mercedes-Benz, que também estão investindo em tecnologias de carregamento ultrarrápido. Atualmente, os Superchargers da Tesla oferecem uma taxa de até 500 kW, permitindo recarregar 270 km em 15 minutos. Já a Mercedes-Benz anunciou que seu modelo CLA elétrico poderá carregar 325 km em 10 minutos.

A inovação tecnológica da BYD também pressiona outros concorrentes, como a Volkswagen e montadoras chinesas menores, que vêm perdendo participação no mercado.

Com a recente alta, a BYD agora possui um valor de mercado de 1,23 trilhões de dólares de Hong Kong, ou aproximadamente US$ 158,3 bilhões, de acordo com o Wall Street Journal. Esse valor coloca a companhia em uma posição confortável, superando o valor de mercado de todas as outras montadoras, com exceção da Tesla e da Toyota.

Expansão global

O lançamento ocorre em um momento de forte crescimento para a empresa. Nos dois primeiros meses de 2025, a BYD foi responsável por 27% da produção de veículos elétricos na China, com mais de 405 mil unidades vendidas, segundo dados da consultoria Automobility, de Xangai, reportados pelo Financial Times.

No segmento de veículos 100% elétricos, a marca detém 18% de participação, enquanto no mercado de híbridos, ela domina com 56%.

Nesse período, a montadora também foi responsável por 16% das exportações de carros da China, com mais de 900 mil unidades enviadas para outros países. Além disso, a companhia tem ampliado a sua presença global com a construção de novas fábricas na Ásia, Europa e América do Sul.