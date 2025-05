Ações da Berkshire Hathaway caem após anúncio da saída de Warren Buffett da presidência

As ações Classe B da Berkshire Hathaway recuaram 2,6% no pré-mercado nesta segunda-feira, 5, após Warren Buffett anunciar sua saída da presidência-executiva da empresa.

O recuo levou os papéis ao patamar de US$ 525,96, com potencial de eliminar bilhões de dólares em valor de mercado se a queda se confirmar ao longo do pregão.

A queda acontece dois dias depois de Buffett, de 94 anos, revelar que Greg Abel, atual vice-presidente, será o novo CEO da holding a partir de 2026.

Apesar de já ser visto como sucessor natural, o anúncio foi uma surpresa até mesmo para Abel, que não havia sido avisado previamente.

A Berkshire Hathaway vale hoje cerca de US$ 1,16 trilhão e é uma das ações mais acompanhadas do mercado americano, especialmente por investidores de longo prazo que seguem a filosofia do próprio Buffett. A companhia também carrega em seu balanço uma carteira robusta com US$ 264 bilhões em ações e US$ 348 bilhões em caixa.

Nos últimos 12 meses, os papéis Classe B da Berkshire acumularam alta de 33%, superando o avanço de 12% do índice S&P 500.