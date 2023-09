Ações da Arm disparam 15% em seu retorno à bolsa de Nova York

O IPO da Arm era aguardado pelos investidores e as ações dispararam em seu retorno à Nasdaq. No intradia desta quinta-feira, 14, as ações da fabricante de chips britânica subiam 15,08%, cotadas a US$ 58,69.

E esse não foi o valor máximo dos papéis. Ainda no início do pregão, os ADRs da empresa de tecnologia, controlada pelo Softbank, chegaram a ser vendidos por um valor de US$ 61,66, o que representou uma alta de quase 21%.

Vale lembrar que, na véspera, o maior IPO do ano conseguiu obter uma avaliação de US$ 54,5 bilhões, com um preço por ação de US$ 51 - no topo da faixa esperada.

IPO da Arm

Apesar das expectativas, essa não será a primeira vez que a fabricante de chips britânica é listada em uma bolsa. Os papéis da Arm foram negociados nos balcões de Londres e Nova York, antes da aquisição do Softbank, em 2016, por US$ 32 bilhões.

Com esse que é o maior IPO do ano, a Arm deve levantar US$ 4,87 bilhões para o SoftBank com base em 95,5 milhões de ADRs. Depois de abrir o capital, o fundo japonês manterá o controle de cerca de 90% das ações da empresa.