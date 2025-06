Ações da Apple ficam para trás no grupo das Magníficas 7, mas aquisição bilionária pode mudar o jogo

A Apple (AAPL) está enfrentando um dos seus maiores desafios nos últimos anos. Após o lançamento morno do Apple Intelligence e sob intensa pressão do mercado por avanços em inteligência artificial, a gigante da tecnologia viu suas ações caírem 20% no acumulado do ano.

A dificuldade da empresa em expandir seu portfólio de IA surpreendeu analistas, especialmente considerando que a Apple foi pioneira em diversas inovações tecnológicas. Além disso, a companhia enfrenta vendas fracas de iPhones e um embate recente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas de 25% sobre seus produtos após o anúncio de que a Apple transferiria parte da produção de celulares para a Índia.

As expectativas estavam altas para a Worldwide Developers Conference (WWDC) deste ano, com investidores aguardando um lançamento de IA mais robusto. Mas o evento não entregou o esperado, deixando a Apple ainda mais atrás no setor de inteligência artificial.

Perplexity: a última cartada da Apple no setor de IA

Mesmo diante do cenário desafiador, a Apple pode ter uma última carta na manga.

Informações recentes apontam para uma possível aquisição da startup de inteligência artificial Perplexity, que poderia ser a chave para reverter o desempenho da empresa no setor. Embora a Perplexity tenha negado negociações formais e a Apple se recuse a comentar sobre o assunto, o simples rumor de um acordo animou os investidores.

O Bank of America (BofA) acredita que essa aquisição poderia ser crucial para dar um novo fôlego à estratégia de IA da Apple, que ainda é considerada fraca em comparação com outras gigantes do setor. A compra poderia ajudar a companhia a corrigir a defasagem de seu portfólio e melhorar o desempenho de suas ações, que atualmente são vistas como atrasadas no mercado de IA.

'Se não conseguem desenvolver, compram a tecnologia'

Em um cenário onde o desenvolvimento interno não tem gerado os resultados esperados, a aquisição pode ser a solução. A Perplexity é uma ferramenta de busca inovadora que responde diretamente às perguntas dos usuários com respostas citadas, ao contrário do Google, que apresenta links como resultado de pesquisa. Caso o acordo seja fechado, a Apple finalmente teria a chance de oferecer uma solução de IA mais concreta, sem precisar esperar anos de desenvolvimento interno.

De acordo com Wamsi Mohan, analista de tecnologia do Bank of America, qualquer movimento positivo relacionado a IA ajudaria a melhorar as ações da Apple, especialmente em um momento em que a empresa é amplamente vista como defasada no setor, devido à integração atrasada do Siri e à falta de modelos avançados em comparação com seus concorrentes.

Desafios e riscos de uma aquisição

Apesar do otimismo, uma aquisição da Perplexity traria riscos consideráveis para a Apple. A integração de startups em grandes empresas consolidadas, como a Apple, é um processo sempre complexo, e o histórico da própria empresa mostra dificuldades com aquisições passadas, como no caso do Siri e da Laserlike, cujos processos de adaptação foram lentos e problemáticos.

Além dos desafios operacionais, a Apple teria que ajustar a plataforma da Perplexity para se integrar ao seu ecossistema e escalar a tecnologia para milhões de usuários. A startup também enfrenta uma ação judicial por violação de direitos autorais, o que pode gerar passivos legais. Outra questão importante seria o impacto sobre a parceria existente da Apple com o Google, especialmente na área de buscas, o que poderia afetar sua receita proveniente da publicidade.

O potencial de um grande acordo

Ainda assim, Mohan vê a possível aquisição da Perplexity como uma oportunidade de alto risco, mas com grande potencial de retorno. Se concretizado, o acordo seria a maior aquisição da história da Apple e representaria uma mudança clara na forma como a empresa utiliza seu caixa, tradicionalmente voltado para dividendos e recompra de ações. Com um lucro de US$ 24,8 bilhões registrado no primeiro trimestre deste ano, a Apple tem espaço para investir alto na corrida pela inteligência artificial.

Uma possível aquisição da Perplexity não só fortaleceria o portfólio de IA da Apple, mas também poderia trazer novos talentos e ampliar sua presença além do ecossistema do Google. Ao apostar na inovação, a Apple pode, finalmente, reverter sua posição e conquistar um papel mais relevante no competitivo mercado de inteligência artificial.