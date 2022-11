Ações da Amazon caem com possível demissão de 10 mil funcionários

As ações da Amazon recuam quase 2% na bolsa americana Nasdaq após reportagem do New York Times afirmar que a empresa pretende fazer um corte no quadro de funcionários. Os BDRs da empresa negociados no Brasil também operam em queda.

Amazon (AMZN) - Nasdaq: - 1,77%

Amazon (AMZ034) - BDR: - 1,66%

A quantidade exata de baixas ainda não é exata, mas seriam em torno de 10 mil demitidos, segundo a reportagem. O montante representa 3% dos funcionários da Amazon nos Estados Unidos e menos de 1% da força global da empresa, que tem mais de 1,5 milhão de funcionários.

Os cortes devem se concentrar na divisão de dispositivos da Amazon, incluindo a assistente de voz Alexa, assim como o segmento de varejo e recursos humanos, diz a reportagem.

Caso as demissões se confirmem, a Amazon passará a integrar a tendência de cortes em gigantes da tecnologia. Elon Musk reduziu pela metade o número de funcionários do Twitter após adquirir a rede social. Já a Meta, controladora do Facebook, anunciou na semana passada a demissão de 11 mil funcionários – cerca de 13% de sua força de trabalho.

As demissões no setor de tecnologia americano aceleraram diante de menores gastos do consumidor, inflação alta e um dólar forte que reduz as vendas no exterior.

Leia também: Demissões no setor tech se aproximam de níveis da pandemia de covid