Acionistas do GPA (PCAR3), dono do Pão de Açúcar, aprovam cisão do Êxito em AGE

Acionistas do GPA (PCAR3), dono do Pão de Açúcar, aprovaram a cisão do Êxito em assembleia geral extraordinária realizada na terça-feira, 14. A saída da rede de supermercados colombiana de baixo do guarda-chuva de seu guarda-chuva reduziu o capital do GPA em R$ 7,133 bilhões.

Em troca, os acionistas receberão quatro ações de emissão do Êxito para cada uma ação detida do GPA. A entrega será feita por meio de BDRs. Investidores com ADRs da GPA receberão ADRs da Êxito admitidos à negociação na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).

A distribuição de ADRs e BDRs será feita após o final do prazo de 60 dias de oposição de credores a ser contado a partir desta quarta-feira, 15, e a obtenção dos registros dos programas de BDRs e ADRs do Êxito. A expectativa do GPA é de que os procedimentos sejam concluídos no segundo trimestre.

As ações da GPA continuarão sendo negociadas com direito ao recebimento dos BDRs e ADRs até a data de corte a ser anunciada.

A segregação dos negócios, segundo o GPA, "possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas".