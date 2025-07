Acionistas da Walgreens aprovam venda para Sycamore Partners; negócio gira em torno de US$ 10 bi

Os acionistas da Walgreens Boots Alliance aprovaram a proposta de aquisição feita pela gestora de private equity Sycamore Partners, em um acordo avaliado em cerca de US$ 10 bilhões. A decisão foi tomada durante uma assembleia extraordinária, realizada nesta sexta-feira, 11, em que aproximadamente 96% dos votos foram favoráveis. Entre acionistas não afiliados, a aprovação foi de cerca de 95%.

O negócio, anunciado em março deste ano, permite que a gestora transforme a Walgreens em uma empresa de capital fechado. A expectativa é que a operação seja concluída no terceiro ou quarto trimestre de 2025, sujeita à aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento.

Pelo acordo, os acionistas da Walgreens receberão US$ 11,45 por ação, em pagamento à vista, no momento do fechamento, além da possibilidade de obter até US$ 3 adicionais por ação, vinculados à futura monetização dos investimentos da empresa em dívida e participações acionárias na VillageMD, que inclui as subsidiárias Village Medical, Summit Health e CityMD.

As empresas

A Sycamore Partners, sediada em Nova York, é especializada em aquisições no setor de varejo e consumo. A Walgreens informou que a parceria tem como objetivo apoiar a estratégia de reestruturação da companhia, com foco em farmácia, serviços de saúde e varejo.

“Com a parceria com a Sycamore, estaremos mais bem posicionados para acelerar nossa estratégia de recuperação, aprimorar ainda mais a experiência do cliente, do paciente e da equipe e nos tornar a primeira escolha em farmácias, varejo e serviços de saúde. Estamos ansiosos para fechar a transação e entrar neste próximo capítulo", disse o diretor executivo da Walgreens Boots Alliance, Tim Wentworth, em nota.

A Walgreens Boots Alliance, com cerca de 12.500 lojas nos EUA, Europa e América Latina, emprega aproximadamente 312 mil pessoas e atua há 175 anos no setor de serviços integrados de saúde, farmácia e varejo.