Ação que mais subiu no trimestre avançou quase 27%; veja maiores altas do período

As ações da Prio (PRIO3), ex-PetroRio, foram a maior alta do Ibovespa no terceiro trimestre, com ganhos de 26,8% no período. Os papéis foram beneficiados pela alta do petróleo.

O petróleo Brent, referência global para a commodity, subiu 27% no trimestre acompanhando o aperto na oferta. Arábia Saudita e Rússia anunciaram no início do mês que vão estender até o fim do ano os cortes voluntários da oferta de petróleo bruto para elevar os preços, e a notícia tem impulsionado a cotação do barril.

“Depois de um primeiro semestre difícil, o petróleo teve uma alta bem considerável, chegando quase em US$ 100. É a explicação principal por trás das altas de Prio e Petrobras”, avaliou Gustavo Cruz, analista da RB Investimentos. As ações da estatal também ficaram entre os maiores destaques de alta do mês, subindo até 21,7%.

“No caso de Petrobras, a condução da nova gestão da companhia também surpreendeu positivamente o mercado, com anúncios de política de preços e dividendos vindo melhores do que o esperado. É uma companhia que continua com valuation atrativo, e estes eventos vindo melhores do que o esperado, animaram os investidores”, acrescentou Bruna Sene, analista da Nova Futura Investimentos.

Entre as maiores altas do índice, também estiveram as ações do Suzano (SUZB3) e da São Martinho (SMTO3), que subiram 22,7% e 17,7%, respectivamente, no trimestre. O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 0,71% no período. Veja abaixo as maiores altas da janela entre junho e setembro:

