Ação 'foguete'? Entenda como essa empresa de vidro pode ter valorização apoiada por Apple e Nvidia

O analista da CNBC, Jim Cramer, apontou a Corning como uma ação com potencial de valorização graças à presença estratégica da empresa em data centers e suas alianças com gigantes da tecnologia, como Nvidia e Apple.

Em participação no programa Squawk on the Street, Cramer destacou que os papéis da fabricante de vidros e cabeamento atingiram máximas de 25 anos nesta sexta-feira, 12, e classificou a empresa como um possível “foguete” do mercado.

A fabricante de 174 anos produz vidros para smartphones, computadores, displays diversos e também cabeamento especializado para data centers e sistemas de comunicação.

Impulso da IA

Cramer enfatizou que a Corning fornece cabeamento crítico para chips de IA da Nvidia, contribuindo para a infraestrutura que suporta cargas de trabalho avançadas em data centers.

Além disso, os produtos de vidro especiais da empresa são usados em sistemas de controle de emissões e laboratórios de pesquisa globalmente.

A parceria com a Apple também impulsiona o crescimento da Corning. A fabricante do iPhone anunciou em agosto um investimento de US$ 2,5 bilhões para ampliar a produção nos Estados Unidos, com foco em vidros para iPhones e Apple Watches.

Segundo o CEO da Corning, Wendell Weeks, a fábrica será dedicada integralmente às novas gerações de dispositivos da Apple. O presidente da Apple, Tim Cook, afirmou que, no próximo ano, todos os iPhones e Apple Watches vendidos mundialmente terão vidros produzidos nessa unidade.

As ações da Corning acumulam alta de 60% em 2025, muito acima do avanço de aproximadamente 12% do S&P 500 no mesmo período.