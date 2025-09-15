Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ação 'foguete'? Entenda como essa empresa de vidro pode ter valorização apoiada por Apple e Nvidia

Analista prevê forte valorização da fabricante de vidros e cabeamento, impulsionada pela demanda de chips de IA e parcerias estratégicas com grandes empresas de tecnologia

Fluxo de dados: Estudo aponta 'superávit digital' de US$ 600 bilhões dos EUA — e põe em xeque tarifas de Trump (Getty Images/Getty Images)

Fluxo de dados: Estudo aponta 'superávit digital' de US$ 600 bilhões dos EUA — e põe em xeque tarifas de Trump (Getty Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05h33.

O analista da CNBC, Jim Cramer, apontou a Corning como uma ação com potencial de valorização graças à presença estratégica da empresa em data centers e suas alianças com gigantes da tecnologia, como Nvidia e Apple.

Em participação no programa Squawk on the Street, Cramer destacou que os papéis da fabricante de vidros e cabeamento atingiram máximas de 25 anos nesta sexta-feira, 12, e classificou a empresa como um possível “foguete” do mercado.

A fabricante de 174 anos produz vidros para smartphones, computadores, displays diversos e também cabeamento especializado para data centers e sistemas de comunicação.

Impulso da IA

Cramer enfatizou que a Corning fornece cabeamento crítico para chips de IA da Nvidia, contribuindo para a infraestrutura que suporta cargas de trabalho avançadas em data centers.

Além disso, os produtos de vidro especiais da empresa são usados em sistemas de controle de emissões e laboratórios de pesquisa globalmente.

A parceria com a Apple também impulsiona o crescimento da Corning. A fabricante do iPhone anunciou em agosto um investimento de US$ 2,5 bilhões para ampliar a produção nos Estados Unidos, com foco em vidros para iPhones e Apple Watches.

Segundo o CEO da Corning, Wendell Weeks, a fábrica será dedicada integralmente às novas gerações de dispositivos da Apple. O presidente da Apple, Tim Cook, afirmou que, no próximo ano, todos os iPhones e Apple Watches vendidos mundialmente terão vidros produzidos nessa unidade.

As ações da Corning acumulam alta de 60% em 2025, muito acima do avanço de aproximadamente 12% do S&P 500 no mesmo período.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaAppleData center

Mais de Invest

Notas comerciais: o que são, como funcionam e como investir

Dividendos ou juros semestrais: qual é mais vantajoso?

Quanto vale um CEO? Para a Tesla, US$ 1 trilhão (se Musk fizer o impossível)

Mais na Exame

Casual

Emmy Awards 2025: 'Adolescência' e 'O Estúdio' se destacam; veja a lista completa de vencedores

Guia de Investimentos

Notas comerciais: o que são, como funcionam e como investir

Esporte

Copa Davis: João Fonseca garante classificação do Brasil

Negócios

Esta empresa chegou a valer US$ 1,4 bilhão. Uma nova lei na Índia levou ela a fechar as portas