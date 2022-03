Ação favorecida por reabertura econômica pode subir 300% no ano, diz BTG

A queda de restrições impostas pela pandemia ainda irá impulsionar os resultados de setores mais afetados nos últimos dois anos, segundo Luiz Temporini, analista do BTG Pactual. Uma das empresas beneficiadas, segundo ele, deve ser a Espaçolaser (ESPA3).

A empresa abriu 157 novas unidades no ano passando, encerrando o último ano com 729 no Brasil e 36 no exterior. A receita líquida da Espaçolaser no quarto trimestre cresceu 46,6% na comparação anual para R$ 249 milhões.

"A Espaçolaser já apresenta uma receita um pouco mais resiliente [com a reabertura], mas a rentabilidade ainda é afetada pela abertura de lojas", disse Temporini no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 28 de março. "A empresa está em um setor muito fragmentado e em que ela é muito grande. Os resultados devem melhorar gradualmente ao longo do ano."

Analistas do BTG tem preço-alvo de R$ 23 para as ações da Espaçolaser, representando um potencial de alta de 312%. Desde o IPO, em janeiro do ano passado, os papéis da companhia caíram 67,5%.

