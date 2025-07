Ação de mineradora dispara mais de 25% após acordo milionário com a Apple

A MP Materials, mineradora sediada nos Estados Unidos, viu suas ações subirem mais de 25% nesta terça-feira, 15, após anunciar um acordo plurianual de US$ 500 milhões para o fornecimento de ímãs de terras raras para a Apple.

A fabricante do iPhone quer ampliar sua capacidade de produção nos EUA, tendo em vista também a guerra comercial que se aflora no mundo.

“Materiais de terras raras são essenciais para a produção de tecnologia avançada, e esta parceria ajudará a fortalecer esses materiais vitais aqui nos Estados Unidos”, disse o CEO da Apple, Tim Cook, em comunicado aos investidores. “Não poderíamos estar mais entusiasmados com o futuro da indústria americana e continuaremos a investir na engenhosidade, criatividade e espírito inovador do povo americano.”

Pressão sobre a Apple

Nos últimos meses, a Apple foi pressionada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a ampliar sua capacidade de produção no país ou arcar com penalidades como tarifas de 25% sobre seus iPhones fabricados no exterior. O acordo com a MP Materials é uma aposta da Apple para reprimir essa possibilidade.

Enquanto isso, a MP Materials, que abriu o capital em 2020, valorizou-se mais de 230% em 2025 e acumula uma alta de cerca de 80% no intervalo de um mês, período em que a produtora de ímãs de terras raras anunciou um acordo de US$ 400 milhões com o Departamento de Defesa americano. O governo de Trump deseja expandir a produção de ímãs de terras raras no país para diminuir a dependência da China na categoria. Os ímãs de terras raras são cruciais para a produção de caças, drones e submarinos.