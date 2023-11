SHOW3: Ação de empresa responsável por shows da Taylor Swift cai 6% após complicações no RJ

As ações da Time4Fun (SHOW3) recuam cerca de 6% no pregão desta segunda-feira, 20, após o incidente ocorrido durante o show da cantora Taylor Swift organizado pela empresa no Rio de Janeiro. Os papéis da companhia são negociados a R$ 2,15 nesta tarde, com seu valor de mercado caindo para próximo de R$ 145 milhões.

Ana Benevides, de 23 anos, morreu na sexta-feira, 17, devido a uma parada cardiorrespiratória causada pela desidratação em meio às altas temperaturas do local.

A vítima, estudante de Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, veio a óbito durante o primeiro espetáculo da turnê "The Eras Tour" no Brasil.

Essa situação precipitou a decisão de adiamento do segundo show, que inicialmente ocorreria no sábado, 18, devido à onda de calor extremo no Rio de Janeiro, com sensação térmica excedendo os 59ºC.

Obrigações judiciais

A ação judicial que impôs obrigações à empresa, como o fornecimento de água potável nos eventos e medidas para minimizar o desconforto térmico, também contribuiu para a instabilidade percebida no mercado.