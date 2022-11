Ação da Petz (PETZ3) sobe após balanço do 3º tri: veja os destaques do resultado

As ações da Petz (PETZ3) são negociadas entre as maiores altas desta quarta-feira, 9, com investidores reagindo positivamente ao balanço do terceiro trimestre da companhia, divulgado nesta manhã.

Um dos pontos destacados pelo mercado foi o crescimento de receita, que aumentou 37,9% na comparação anual para R$ 884,6 milhões. O maior crescimento se deu na receita com vendas digitais, que exandiu 63,5% para R$ 324,9 milhões.

"A participação das vendas no digital demonstra a força da marca e da plataforma Omnichannel por todo o Brasil com uma proposta única de valor: baixo custo de servir e elevado nível de serviço", afirmou a Petz em balanço.

As margens da divisão, no entanto, são menores que as alcançadas em vendas físicas -- umas das razões pelas qual a Petz segue investindo em novas lojas.

No trimestre, a Petz inaugurou mais 13 lojas, encerrando o período com 200 lojas -- 47 a mais que no mesmo período do ano passado -- e 151 centros veterinários, com 24 inaugurados no período de um ano.

O custo do crescimento foi o menor lucro líquido, que caiu 8% para R$ 30,67 milhões. No período, os investimentos saltaram 38,5% para R$ 101,5 milhões. Do total, a maior parte foi destinada à abertura de novas lojas e hospitais, com alta de 31,5% para 74,6 milhões. Já a maior expansão dos investimentos ficou com a frente de tecnologia e digital, com avanço de 66,4% para R$ 18,6 milhões.

Repercussão no mercado

"Embora a perspectiva macro permaneça incerta, acreditamos que a Petz oferece uma trajetória de crescimento atraente, impulsionada pela consolidação da participação no mercado de varejo de animais de estimação", disseram em relatório analistas do Goldman Sachs.

Já os analistas do Itaú BBA classificaram o resultado como "negativo", mas "em linha com o esperado". "Dado o desempenho recente das ações, acreditamos que esses números fracos já estão precificados."