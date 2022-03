Ação da Magazine Luiza deve continuar pressionada no curto prazo, diz BTG

A Magazine Luiza (MGLU3) apresentou prejuízo líquido ajustado de 79 milhões de reais em balanço do quarto trimestre divulgado na última noite. A empresa havia registrado lucro ajustado de 232,1 milhões de reais no mesmo período de 2020. A receita líquida caiu 6,6% para 9,4 bilhões de reais. A queda foi pressionada pelas vendas nas lojas físicas, que desabaram 18,4%, mesmo com o crescimento do número de lojas de 1.301 para 1.481.

O momento deve seguir desfavorável para a companhia, segundo Fernando Mollo, analista do BTG Pactual. "O resultado foi fraco. Inflação muito alta prejudica o poder de consumo da população", disse no programa Abertura de Mercado desta terça-feira, 15 de março.

O analista pontua que o e-commerce "continua sendo uma tese de grande prazo bem estruturada", mas que as perspectivas são negativas para o curto prazo. "A Magazine Luiza vem sofrendo e deve continuar. Apesar da forte queda das ações, ainda colocamos um sinal de atenção na ação da Magazine Luiza devido à pressão operacional que a companhia ainda pode sofrer nos próximos meses."

Assista ao programa, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 8h, no perfil da EXAME Invest no YouTube e no Instagram.

Se você ainda não conhece o programa, inscreva-se no canal da EXAME Invest para ficar sabendo da visão dos analistas de mercado e dos economistas.