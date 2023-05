Ação da Embraer lidera altas com anúncio de venda de US$ 5 bilhões

As ações da Embraer (EMBR3) alçaram voo nesta sexta-feira. O motivo da alta de mais de 6% na primeira hora do pregão é o acordo de venda fechado com a NetJets. Pelo contrato serão vendidos até 250 opções de jatos Praetor 500, que inclui um acordo abrangente de Serviços e Suporte. O negócio está avaliado em mais de US$ 5 bilhões, com entregas a partir de

2025.

EMBR3: +6,09%

Essa será a primeira vez que a NetJets oferecerá o Praetor 500 aos seus clientes. Há mais de uma década, a NetJets opera a série Phenom 300 da Embraer. A parceria entre a Embraer e a NetJets começou em 2010, quando a operadora assinou pela

primeira vez um contrato de compra de 50 aeronaves Phenom 300, com até 75 opções adicionais. Em 2021, após a entrega de mais de 100 aeronaves, as empresas assinaram um contrato para até 100 jatos Phenom 300/E adicionais, no valor de mais de US$ 1,2 bilhão.

No primeiro trimestre, a Embraer reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 466,9 milhões, ante perdas de R$ 412,3 milhões no mesmo período do ano passado. Assim, houve alta de 13,2% no prejuízo da empresa no período. A empresa somou entrega de 15 aeronaves no primeiro trimestre, sendo 8 executivas e 7 comerciais. Desse total, 5 foram do avião comercial E195-E2, o mais avançado (e mais caro) da companhia. No mesmo trimestre de 2022, foram entregues 2 modelos E195-E2 de um total de 14 aeronaves.