Ação da dona do Google tem maior crescimento trimestral em 20 anos; IA explica parte da alta

Apesar de uma leve queda de 0,4% nesta terça-feira, 30, a capitalização de mercado da empresa atingiu brevemente US$ 3 trilhões (Susana Bates/AFP/AFP)
Redatora
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19h16.
Última atualização em 30 de setembro de 2025 às 19h28.
As ações da Alphabet, dona do Google, registraram ganhos de 38% no trimestre, marcando o maior salto da empresa no período desde meados de 2005. O avanço reflete a confiança dos investidores na posição da empresa no setor de inteligência artificial.
O desempenho trimestral eleva o ganho acumulado da Alphabet para quase 30% no ano, superando a alta de 17% do Nasdaq 100, segundo a Bloomberg.
Apesar de uma leve queda de 0,4% nesta terça-feira, 30, a capitalização de mercado da empresa atingiu brevemente US$ 3 trilhões, atualmente avaliada em cerca de US$ 2,93 trilhões.
O crescimento ocorre após uma decisão antitruste favorável nos EUA, que evitou medidas punitivas como a possível venda do navegador Chrome. Além disso, os lucros do segundo trimestre mostraram que a demanda por produtos de IA está impulsionando as vendas da big tech.
Investidores também demonstram confiança na Alphabet frente a concorrentes como o ChatGPT, da OpenAI, e iniciativas da Meta Platforms para usar modelos de IA do Google em anúncios.
A Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet, dona do Google, lançou um novo serviço para empresas interessadas em oferecer transporte a funcionários e convidados em seus robotáxis. A iniciativa busca ampliar a base de usuários e aumentar a utilização da frota em operação, segundo a Bloomberg.
O programa, chamado Waymo para Empresas, é direcionado a empregadores, universidades e organizadores de eventos em São Francisco, Los Angeles e Phoenix — cidades onde a companhia já oferece corridas pagas por meio de seu aplicativo.
A plataforma permite que organizações gerenciem códigos de desconto, acompanhem viagens e planejem orçamentos, sem custos adicionais de adesão.