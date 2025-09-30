Ação da dona do Google tem maior crescimento trimestral em 20 anos; IA explica parte da alta

As ações da Alphabet, dona do Google, registraram ganhos de 38% no trimestre, marcando o maior salto da empresa no período desde meados de 2005. O avanço reflete a confiança dos investidores na posição da empresa no setor de inteligência artificial.

O desempenho trimestral eleva o ganho acumulado da Alphabet para quase 30% no ano, superando a alta de 17% do Nasdaq 100, segundo a Bloomberg.

Apesar de uma leve queda de 0,4% nesta terça-feira, 30, a capitalização de mercado da empresa atingiu brevemente US$ 3 trilhões, atualmente avaliada em cerca de US$ 2,93 trilhões.

Fatores que impulsionaram a valorização

O crescimento ocorre após uma decisão antitruste favorável nos EUA, que evitou medidas punitivas como a possível venda do navegador Chrome. Além disso, os lucros do segundo trimestre mostraram que a demanda por produtos de IA está impulsionando as vendas da big tech.

Investidores também demonstram confiança na Alphabet frente a concorrentes como o ChatGPT, da OpenAI, e iniciativas da Meta Platforms para usar modelos de IA do Google em anúncios.

Waymo lança robotáxis 'empresariais'

A Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet, dona do Google, lançou um novo serviço para empresas interessadas em oferecer transporte a funcionários e convidados em seus robotáxis. A iniciativa busca ampliar a base de usuários e aumentar a utilização da frota em operação, segundo a Bloomberg.

O programa, chamado Waymo para Empresas, é direcionado a empregadores, universidades e organizadores de eventos em São Francisco, Los Angeles e Phoenix — cidades onde a companhia já oferece corridas pagas por meio de seu aplicativo.

A plataforma permite que organizações gerenciem códigos de desconto, acompanhem viagens e planejem orçamentos, sem custos adicionais de adesão.