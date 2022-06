Ação da Didi, do app 99, dispara mais de 50% com rumor de fim de investigação

As ações da Didi Chuxing saltam mais de 50% nesta segunda-feira, 6, com investidores reagindo à notícia do Wall Street Journal sobre o fim das investigações sobre a companhia.

Segundo fontes do WSJ, autoridades chinesas não encontraram problemas substanciais na companhia e deverão retirar o banimento à adição de novos usuários à série de plataformas da companhia, como o aplicativo 99.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

As investigações iniciadas no ano passado foram encaradas por parte do mercado como uma represália por ter aberto capital nos Estados Unidos em meio ao imbróglio diplomático entre o presidente da China Xi Jinping e o então líder americano, Donald Trump.

As notícias sobre o fim das investigações ocorrem após a ser aprovada a migração das ações da Didi para Hong Kong.

De acordo com o WSJ, também estão para ser encerradas as investigações sobre outras duas companhias chinesas listadas nos Estados Unidos. Elas são a Full Truck Alliance e Kanzhun, que superam 20% de alta no pré-mercado desta manhã.

Veja também:

Didi Global, dona da 99, vai deixar a bolsa de Nova York

Repressão e competição afastam sonho do Alibaba ser uma Amazon chinesa