Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ação da Azul chega a cair 30% com aprovação de plano de reestruturação

Avanço da recuperação judicial deve causar diluição dos acionistas minoritários da companhia aérea, o que explica tombo, segundo analistas

Azul: Justiça americana aprovou plano de recuperação da aérea (NurPhoto / Contributor/Getty Images)

Azul: Justiça americana aprovou plano de recuperação da aérea (NurPhoto / Contributor/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16h56.

As ações da Azul (AZUL4) caem forte após a empresa anunciar que conseguiu aprovação da Justiça americana para o seu plano de reestruturação, dentro do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.

Por volta das 16h, os papéis de uma das principais companhias aéreas do país registravam perdas de 27,36%, e ainda que tenha reduzido perdas na hora seguinte, ainda assim recuava 20%.

A Justiça dos EUA aprovou o plano de recuperação judicial apresentado e a Azul recebeu mais de 90% de aprovação em todas as classes de credores habilitados a votar.

Com a confirmação do plano, a Azul avança no processo iniciado em maio deste ano, quando deu início a um pedido de recuperação judicial nos EUA, por meio do chamado Chapter 11, um mecanismo que permite a reorganização financeira de empresas sem interromper suas atividades. A companhia foi a última, entre as principais aéreas brasileiras, a recorrer à recuperação judicial.

Mercado vê risco de diluição dos acionistas minoritários

Na época, com a notícia, as ações da Azul passaram a ser negociadas na casa dos centavos, o que o mercado financeiro costuma chamar de penny stocks. Agora, os papéis voltam a tombar com o risco de diluição massiva dos acionistas minoritários.

Segundo o Bradesco BBI, por conta das conversões de dívida, os detentores de notas 1L ficarão com cerca de 97% de participação e 2L com aproximadamente 3%, após a conversão, subscrições e emissão de novas ações.

Como resultado, os acionistas atuais devem ser quase totalmente diluídos, o que reforça a recomendação de venda e preço-alvo de R$ 0,50.

Por outro lado, o banco espera um balanço mais enxuto após o fim do processo, devido à redução da dívida total após as conversões em ações, nova estrutura de pagamentos de leasing e o novo capital de US$ 950 milhões, que será ancorado por investidores comprometidos e subscrito por um ou mais investidores estratégicos.

Acompanhe tudo sobre:AzulAçõesRecuperação JudicialMercadosEmpresas abertas

Mais de Invest

Corrida por dividendos: vale entrar na bolsa só pelos proventos?

IPVA 2026 com 15% de desconto na Bahia: veja as regras

IG4 compra dívida da Braskem e deve assumir controle da petroquímica

Melhores oportunidades de 2026 não estão na IA, diz Goldman Sachs

Mais na Exame

Infraestrutura

Quando a Linha 6 ficará pronta? Acciona projeta entrega parcial em 2026

Future of Money

Paquistão anuncia tokenização de US$ 2 bilhões em ativos do país

Líderes Extraordinários

O último desafio do ano: liderar entre pressão, motivação e humanidade

Mundo

FBI frustrou plano de atentado a bomba em Los Angeles, diz governo Trump