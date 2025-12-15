Ação da Azul chega a cair 30% com aprovação de plano de reestruturação

As ações da Azul (AZUL4) caem forte após a empresa anunciar que conseguiu aprovação da Justiça americana para o seu plano de reestruturação, dentro do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11.

Por volta das 16h, os papéis de uma das principais companhias aéreas do país registravam perdas de 27,36%, e ainda que tenha reduzido perdas na hora seguinte, ainda assim recuava 20%.

A Justiça dos EUA aprovou o plano de recuperação judicial apresentado e a Azul recebeu mais de 90% de aprovação em todas as classes de credores habilitados a votar.

Com a confirmação do plano, a Azul avança no processo iniciado em maio deste ano, quando deu início a um pedido de recuperação judicial nos EUA, por meio do chamado Chapter 11, um mecanismo que permite a reorganização financeira de empresas sem interromper suas atividades. A companhia foi a última, entre as principais aéreas brasileiras, a recorrer à recuperação judicial.

Mercado vê risco de diluição dos acionistas minoritários

Na época, com a notícia, as ações da Azul passaram a ser negociadas na casa dos centavos, o que o mercado financeiro costuma chamar de penny stocks. Agora, os papéis voltam a tombar com o risco de diluição massiva dos acionistas minoritários.

Segundo o Bradesco BBI, por conta das conversões de dívida, os detentores de notas 1L ficarão com cerca de 97% de participação e 2L com aproximadamente 3%, após a conversão, subscrições e emissão de novas ações.

Como resultado, os acionistas atuais devem ser quase totalmente diluídos, o que reforça a recomendação de venda e preço-alvo de R$ 0,50.

Por outro lado, o banco espera um balanço mais enxuto após o fim do processo, devido à redução da dívida total após as conversões em ações, nova estrutura de pagamentos de leasing e o novo capital de US$ 950 milhões, que será ancorado por investidores comprometidos e subscrito por um ou mais investidores estratégicos.